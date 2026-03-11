María Corina Machado califica de “emocionante” la toma de posesión de José Antonio Kast en Chile

La <b>líder opositora venezolana</b> <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b> calificó la <b>toma de posesión del presidente chileno José Antonio Kast</b>, celebrada este miércoles 11 de marzo, como un acto 'emocionante' en el que se evidenció <b>el ejercicio de la democracia</b>. Por otro lado, manifestó que los venezolanos —tanto en su país como en el exterior— están observando lo que ocurre en Venezuela <b>'con lágrimas en los ojos'</b>.Al salir del <b>Congreso chileno</b>, donde tuvo lugar la ceremonia, Machado quiso transmitir <b>'mucha fuerza' a los venezolanos residentes en Chile</b>. 'Yo sé que ellos me van a dar a mí mucha energía (...) Tengo toda la esperanza de que <b>la democracia va a volver a Venezuela</b>', aseguró.Acto seguido, un periodista de <b>Chilevisión</b> quiso preguntarle qué le parecía que el presidente estadounidense <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> prefiera, por el momento, trabajar con <b>la líder interina de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a>, <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>. Sin embargo, Machado <b>prefirió no hacer comentarios al respecto</b>.Se prevé que <b>la líder opositora ofrezca mañana una rueda de prensa</b>.Machado forma parte de <b>la lista de invitados a los actos celebrados en el marco de la toma de posesión de José Antonio Kast</b>, ceremonia que contó con la presencia de distintos líderes internacionales, entre ellos <b>el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el mandatario argentino, Javier Milei; el presidente paraguayo, Santiago Peña; y el rey de España, Felipe VI</b>.En el contexto de las actividades previas a la investidura, <b>Machado se reunió con el rey Felipe VI</b>, quien estuvo acompañado por <b>la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo</b>. De acuerdo con el diario español <i>El Mundo</i>, este sería <b>el primer contacto que Machado mantiene con una autoridad española tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025</b>.