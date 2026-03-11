María Corina Machado califica de “emocionante” la toma de posesión de José Antonio Kast en Chile

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó la toma de posesión del presidente chileno José Antonio Kast, celebrada este miércoles 11 de marzo, como un acto “emocionante” en el que se evidenció el ejercicio de la democracia. Por otro lado, manifestó que los venezolanos —tanto en su país como en el exterior— están observando lo que ocurre en Venezuela “con lágrimas en los ojos”.

Al salir del Congreso chileno, donde tuvo lugar la ceremonia, Machado quiso transmitir “mucha fuerza” a los venezolanos residentes en Chile. “Yo sé que ellos me van a dar a mí mucha energía (...) Tengo toda la esperanza de que la democracia va a volver a Venezuela”, aseguró.

Acto seguido, un periodista de Chilevisión quiso preguntarle qué le parecía que el presidente estadounidense Donald Trump prefiera, por el momento, trabajar con la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sin embargo, Machado prefirió no hacer comentarios al respecto.

Se prevé que la líder opositora ofrezca mañana una rueda de prensa.

Machado forma parte de la lista de invitados a los actos celebrados en el marco de la toma de posesión de José Antonio Kast, ceremonia que contó con la presencia de distintos líderes internacionales, entre ellos el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el mandatario argentino, Javier Milei; el presidente paraguayo, Santiago Peña; y el rey de España, Felipe VI.

En el contexto de las actividades previas a la investidura, Machado se reunió con el rey Felipe VI, quien estuvo acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo. De acuerdo con el diario español El Mundo, este sería el primer contacto que Machado mantiene con una autoridad española tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.