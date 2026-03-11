El centavo tiene los días contados: Banco Nacional de Panamá dejará de importarlo

El <b><a href="/tag/-/meta/banconal-banco-nacional-de-panama">Banco Nacional de Panamá</a></b> dejará de introducir monedas de un centavo al país a partir de mediados de este año, como parte de un proceso gradual para eliminar su uso dentro del sistema económico nacional.El gerente general de la entidad, Javier Carrizo, explicó que la institución ya trabaja para que en junio, sus reservas no cuenten con inventario de estas monedas. Según indicó, la medida busca preparar al país para una eventual desaparición del centavo en circulación.