El centavo tiene los días contados: Banco Nacional de Panamá dejará de importarlo

El gerente general de la entidad, Javier Carrizo, explicó que la institución ya trabaja para que en junio, sus reservas no cuenten con inventario de estas monedas. Según indicó, la medida busca preparar al país para una eventual desaparición del centavo en circulación.

El Banco Nacional de Panamá dejará de introducir monedas de un centavo al país a partir de mediados de este año, como parte de un proceso gradual para eliminar su uso dentro del sistema económico nacional.

“La vida de los centavos puede durar años, 20 o 30 años, pero no vamos a traer más. Para junio ya debemos estar sin inventario en nuestras reservas. Los bancos pueden mantenerlos y seguirán circulando hasta el día que desaparezcan físicamente, lo cual tomará años”, señaló el funcionario a diversos medios de comunicación.

El gerente del banco también explicó que la futura ley de redondeo que ya fue enviada el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca incentivar el uso de instrumentos electrónicos de pago.

A pesar de la decisión de no importar más monedas de un centavo, las existentes continuarán circulando en el país durante varios años, hasta que desaparezcan gradualmente del mercado.