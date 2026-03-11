Mulino destaca relación estratégica con Chile durante investidura de José Antonio Kast

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó la tarde de este miércoles 11 de marzo en la ceremonia de cambio de mando del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un acto que sirvió para reforzar los lazos históricos, comerciales y de cooperación entre ambas naciones.

Mulino asistió acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, a la toma de posesión realizada en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, en la ciudad de Valparaíso.

En la ceremonia participaron alrededor de 1,200 invitados, incluidas 18 delegaciones oficiales y unos 500 medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados, lo que reflejó la relevancia política y diplomática del evento.

El mandatario panameño destacó que la misión oficial en Chile fue “sumamente positiva y productiva”, en particular por la reunión bilateral que sostuvo con Kast y con miembros de su gabinete, en la que abordaron mecanismos para profundizar la cooperación entre ambos países.

Según Mulino, las autoridades de Panamá y Chile mantendrán comunicación en el corto plazo para avanzar en la creación de una comisión binacional que permita desarrollar una agenda de trabajo en áreas clave como el intercambio comercial, la seguridad, el transporte y el sector agrícola.

El presidente panameño resaltó además que la relación bilateral tiene una importancia especial debido a los vínculos históricos y al papel estratégico que desempeña Chile como el primer usuario latinoamericano y el cuarto a nivel mundial del Canal de Panamá, una vía clave para el comercio internacional.

En paralelo a las actividades presidenciales, los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, quienes participaron en la reunión bilateral entre Mulino y Kast, sostuvieron encuentros con representantes del sector privado chileno.

Durante estas reuniones dialogaron con líderes empresariales y gremiales, entre ellos representantes del Consejo de Políticas de Infraestructura y de la Confederación de la Producción y del Comercio, así como con grupos de empresas navieras, con quienes exploraron oportunidades de cooperación e inversión que permitan fortalecer los vínculos económicos entre Panamá y Chile.