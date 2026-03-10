Toma de posesión de Kast: Mulino sostendrá reunión bilateral con el nuevo presidente de Chile

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó la tarde de este martes 10 de marzo a la ciudad de Santiago, de Chile, para participar este miércoles 11 de marzo en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, acto que se celebrará en el Congreso Nacional de Chile.

El mandatario panameño viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Mulino fue recibido por Sergio Villagrán, en representación del Gobierno chileno, y por el embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez.

Como parte de su agenda oficial, Mulino tiene previsto sostener este martes a las 6:30 p.m. una reunión bilateral con Kast en el Palacio Cousiño, en la que también participará parte del equipo de trabajo del mandatario chileno.

Este sería el segundo encuentro entre ambos líderes, luego de la visita que Kast realizó al Palacio de Las Garzas el pasado 29 de enero.

En esa ocasión abordaron diversos temas de cooperación bilateral, entre ellos el papel estratégico de Chile como cuarto usuario del Canal de Panamá.

En la reunión bilateral participarán por Panamá el canciller Martínez-Acha, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Por parte de Chile asistirán el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Minas, Agustín Quera.

La presencia del mandatario panameño forma parte de la agenda diplomática regional y busca reforzar los vínculos políticos y económicos entre ambos países.