La ‘casa de los horrores’ llega a juicio: padres que encerraron a sus hijos enfrentan duras penas

Un caso que ha conmocionado a España llegará a los tribunales.

Un matrimonio detenido en Oviedo está acusado de encerrar a sus hijos durante casi cuatro años dentro de su vivienda, un hecho por el que la Fiscalía solicita penas que podrían superar los 25 años de prisión.

De acuerdo con la investigación, los padres habrían mantenido a sus tres hijos completamente aislados del exterior, sin permitirles salir de la casa ni tener contacto con otras personas durante ese largo periodo.

Niños aislados del mundo ¿Qué estaban pensando?

Según las autoridades, los menores vivían en condiciones de aislamiento extremo, sin acudir a la escuela y sin relacionarse con el entorno social.

El caso salió a la luz después de que las autoridades detectaran la situación y procedieran a la detención de los padres, quienes ahora deberán enfrentar cargos por delitos graves relacionados con la privación de libertad y el trato a los menores.

Piden más de dos décadas de prisión

La Fiscalía considera que la gravedad de los hechos justifica penas de hasta 25 años de cárcel, al tratarse de un caso que habría afectado profundamente el desarrollo y bienestar de los menores.

Los investigadores sostienen que el aislamiento prolongado pudo generar importantes consecuencias psicológicas y sociales para los niños, que durante años habrían vivido prácticamente separados del mundo exterior.