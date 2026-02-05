Una tragedia invisible: la muerte de una familia con dos hijos con autismo estremece a Australia

Una familia de Mosman Park fue hallada sin vida el pasado 3 de febrero en lo que las autoridades investigan como un aparente caso de asesinato-suicidio.

Las víctimas son un matrimonio y sus dos hijos adolescentes.

Los cuerpos de Jarrod Clune de 50 años, su esposa Maiwenna Goasdoue de 49 años y sus hijos Leon de 16 años y Otis de 14 años fueron encontrados en su residencia.

Según la policía, todo indica que los padres habrían matado a sus hijos y luego se quitaron la vida.

León y Otis eran adolescentes con autismo severo y no verbales, lo que implicaba cuidados intensivos.

La familia había enfrentado problemas con la pérdida de parte del financiamiento del National Disability Insurance Scheme (NDIS), el programa estatal que brinda asistencia a personas con discapacidad.

Allegados señalaron que esto agravó la situación en el hogar y dejó a los padres sin los recursos necesarios para cuidar a sus hijos.

En la vivienda, además de los cuerpos de los cuatro miembros de la familia, se encontraron sus mascotas, y una nota con instrucciones para contactar emergencias, lo que sugiere una decisión premeditada de los padres.

La investigación sigue en curso, mientras la comunidad local y defensores de los derechos de las personas con discapacidad señalan la tragedia como un reflejo de las fallas en los sistemas de apoyo social.

León y Otis no solo fueron hijos con autismo; fueron dos vidas llenas de amor que merecieron más ayuda, más comprensión y, sobre todo más redes de apoyo cuando más las necesitaban.

Esta es una llamada urgente a reevaluar cómo las sociedades cuidan a sus más vulnerables, antes de que otra historia así vuelva a repetirse.