Una tragedia invisible: la muerte de una familia con dos hijos con autismo estremece a Australia

Una familia de Mosman Park fue hallada sin vida el pasado 3 de febrero en lo que las autoridades investigan como un aparente caso de asesinato-suicidio. Las víctimas son un matrimonio y sus dos hijos adolescentes.Los cuerpos de <b>Jarrod Clune</b> de 50 años, su esposa <b>Maiwenna Goasdoue</b> de 49 años y sus hijos <b>Leon</b> de 16 años y<b> Otis</b> de 14 años fueron encontrados en su residencia. Según la policía, todo indica que los padres habrían matado a sus hijos y luego se quitaron la vida.<b>León y Otis eran adolescentes con autismo severo y no verbales, lo que implicaba cuidados intensivos. </b>La familia había enfrentado problemas con la pérdida de parte del financiamiento del <b>National Disability Insurance Scheme (NDIS)</b>, el programa estatal que brinda asistencia a personas con discapacidad.Allegados señalaron que esto agravó la situación en el hogar y dejó a los padres sin los recursos necesarios para cuidar a sus hijos.En la vivienda, además de los cuerpos de los cuatro miembros de la familia, se encontraron sus mascotas, y una nota con instrucciones para contactar emergencias, lo que sugiere una decisión premeditada de los padres. La investigación sigue en curso, mientras la comunidad local y defensores de los derechos de las personas con discapacidad señalan la tragedia como un reflejo de las fallas en los sistemas de apoyo social.León y Otis no solo fueron hijos con autismo; fueron <b>dos vidas llenas de amor que merecieron más ayuda</b>, más comprensión y, sobre todo más redes de apoyo cuando más las necesitaban. Esta es una llamada urgente a reevaluar cómo las sociedades cuidan a sus más vulnerables, antes de que otra historia así vuelva a repetirse.