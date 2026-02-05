Ambientalistas denuncian ‘ataque sin precedentes’ por proyecto portuario

Las organizaciones organizaciones ambientales Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y ADOPTA Bosque denunciaron este jueves 5 de febrero un “ataque sin precedentes” contra la defensa del patrimonio natural y la libertad de expresión en Panamá, luego de que la empresa vinculada al proyecto Puerto Barú solicitó el secuestro preventivo de sus cuentas bancarias y activos.

Según explicaron representantes de ambas organizaciones, la medida fue promovida por el desarrollador del proyecto portuario en David, provincia de Chiriquí, junto con la firma de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Service, como parte de un proceso civil que busca asegurar bienes para una eventual demanda futura.

Los ambientalistas subrayaron que la acción judicial no constituye una sentencia ni una sanción, sino una medida cautelar que, a su juicio, pretende frenar su labor de denuncia pública sobre los impactos ambientales del proyecto.

“La empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Service, ha lanzado otro ataque sin precedentes en contra de dos organizaciones panameñas (...) Esta vez por medio de un proceso civil de secuestro preventivo de las cuentas bancarias y activos para intentar silenciar a nuestras organizaciones en la labor de defensa del derecho a un ambiente sano”, señalaron voceros durante la convocatoria a medios.

Las organizaciones sostienen que la campaña que impulsan no busca eliminar el proyecto, sino su reubicación a un área donde no afecte los manglares de David ni su biodiversidad. Aseguran que sus señalamientos están respaldados por estudios científicos, entrevistas a expertos, técnicos, docentes, pescadores y operadores turísticos de la zona.

Entre los impactos advertidos mencionan alteraciones en corrientes marinas, ciclos reproductivos de especies, efectos del dragado y riesgos para la salud del ecosistema.

Además, recalcaron que nunca han difamado a la empresa ni realizado ataques personales, sino que sus comunicaciones se han limitado a advertir sobre las consecuencias ambientales del desarrollo portuario en uno de los ecosistemas de manglar “más valiosos de la región”.