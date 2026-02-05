  1. Inicio
Información útil

Metro de Panamá: Inicia renovación de tarjetas especiales para 2026

Este beneficio será aplicable para todos los usuarios que posean la tarjeta especial, y que hayan realizado un mínimo de un (1) viaje en los últimos seis (6) meses del año 2025.
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/02/2026 15:55
Jubilados y personas con discapacidad ya pueden activar su tarifa preferencial en el Metro. Conoce los requisitos y cómo renovar tu tarjeta.

El Metro de Panamá, junto a la empresa Sonda Panamá, inició desde el 26 de enero el proceso de renovación y activación de las tarjetas especiales destinadas a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, correspondientes al período 2026.

La entidad detalló que el proceso de renovación automática permanecerá habilitado hasta el 28 de febrero y beneficiará a los usuarios que posean una tarjeta especial y hayan efectuado al menos un viaje en los últimos seis meses de 2025.

No obstante, para completar la actualización, los usuarios deberán validar su tarjeta acercándola a los activadores de saldo del sistema “Viaje sin contacto” o a las máquinas de venta y recarga disponibles en todas las estaciones de las Línea 1 y Línea 2 del Metro de Panamá.

Requisitos para obtener la tarjeta especial por primera vez

A continuación, se detallan los requisitos para obtener la tarjeta especial por primera vez:

En el caso de jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, se deberá presentar la cédula de identidad para validar la edad requerida —mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60 años—, y en el caso de los pensionados, también el carnet del Seguro Social. Además, deberán cubrir el costo de la tarjeta especial si requieren una nueva y contar con un correo electrónico para el envío digital de la hoja de consentimiento.

Para las personas con discapacidad, los requisitos incluyen la cédula de identidad personal, una certificación emitida por SENADIS, el pago de la tarjeta especial en caso de reposición y un correo electrónico para la gestión del consentimiento digital establecido en la normativa vigente.

Quienes soliciten una tarjeta especial por primera vez o no la hayan usado en seis meses deben tramitarla presencialmente en los CAE de las Líneas 1 o 2 del Metro de Panamá.

