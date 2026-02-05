Metro de Panamá: Inicia renovación de tarjetas especiales para 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Metro de Panamá</a></b>, junto a la empresa <b><a href="/tag/-/meta/sonda-panama">Sonda Panamá</a></b>, inició desde el 26 de enero el proceso de renovación y activación de las tarjetas especiales destinadas a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, correspondientes al período 2026.La entidad detalló que el proceso de <b>renovación automática</b> permanecerá habilitado <b>hasta el 28 de febrero</b> y beneficiará a los usuarios que posean una tarjeta especial y hayan efectuado al menos un viaje en los últimos seis meses de 2025. No obstante, para completar la actualización, los usuarios deberán validar su tarjeta acercándola a los activadores de saldo del sistema <b>'Viaje sin contacto'</b> o a las máquinas de venta y recarga disponibles en todas las estaciones de las <b>Línea 1 </b>y <b>Línea 2</b> del Metro de Panamá.