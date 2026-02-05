Metro de Panamá: Inicia renovación de tarjetas especiales para 2026

El Metro de Panamá, junto a la empresa Sonda Panamá, inició desde el 26 de enero el proceso de renovación y activación de las tarjetas especiales destinadas a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, correspondientes al período 2026.

La entidad detalló que el proceso de renovación automática permanecerá habilitado hasta el 28 de febrero y beneficiará a los usuarios que posean una tarjeta especial y hayan efectuado al menos un viaje en los últimos seis meses de 2025.

No obstante, para completar la actualización, los usuarios deberán validar su tarjeta acercándola a los activadores de saldo del sistema “Viaje sin contacto” o a las máquinas de venta y recarga disponibles en todas las estaciones de las Línea 1 y Línea 2 del Metro de Panamá.