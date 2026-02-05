  1. Inicio
Panameña gana premio en Bélgica por innovación con impacto social

En la imagen están Pierluigi Pellicia (i), junto a la panameña Selena Jones (c) y Ariene Chan (d). Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 05/02/2026 17:15
Selena Jones fue distinguida en el ELLE Active Forum 2025 por un proyecto que mejora la conectividad y condiciones de los marinos

La panameña Selena Jones fue reconocida en el ELLE Active Forum 2025, durante el Pitch Room organizado por ELLE Belgique, High Her y Orange, al obtener el Orange Prize, un reconocimiento a emprendimientos liderados por mujeres con alto potencial de innovación e impacto.

El reconocimiento se otorgó tras un proceso competitivo en el que participaron cerca de 80 startups, de las cuales solo 12 llegaron a la fase final y dos resultaron ganadoras, seleccionadas por un jurado especializado.

Jones, fundadora de Seaman Solutions, presentó una iniciativa enfocada en la digitalización y mejora de las condiciones laborales de los marinos, un sector históricamente poco visibilizado en espacios de innovación liderados por mujeres.

Como parte del premio, Orange y Seaman Solutions desarrollarán un proyecto conjunto para brindar acceso gratuito a internet, incluida conectividad satelital, a marinos que utilicen la plataforma tecnológica.

“El acceso a internet es una de las mayores carencias de la gente de mar. Poder contribuir a mejorar su bienestar fue clave para este reconocimiento”, destacó Jones.

La ceremonia oficial de premiación se realizó en la sede central de Orange Bélgica, donde Seaman Solutions fue presentada como ganadora del Orange Prize, consolidando su visibilidad dentro del ecosistema europeo de innovación.

