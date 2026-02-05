Panameña gana premio en Bélgica por innovación con impacto social

La panameña <b>Selena Jones</b> fue reconocida en el <b>ELLE Active Forum 2025</b>, durante el <b>Pitch Room</b> organizado por <b>ELLE Belgique, High Her</b> y <b>Orange</b>, al obtener el <b>Orange Prize</b>, un reconocimiento a emprendimientos liderados por mujeres con alto potencial de innovación e impacto.El reconocimiento se otorgó tras un proceso competitivo en el que participaron cerca de <b>80 </b><i><b>startups</b></i>, de las cuales solo <b>12 llegaron a la fase final y dos resultaron ganadoras</b>, seleccionadas por un jurado especializado.Jones, fundadora de <b>Seaman Solutions</b>, presentó una iniciativa enfocada en la <b>digitalización y mejora de las condiciones laborales de los marinos</b>, un sector históricamente poco visibilizado en espacios de innovación liderados por mujeres.Como parte del premio, <b>Orange y Seaman Solutions desarrollarán un proyecto conjunto para brindar acceso gratuito a internet</b>, incluida conectividad satelital, a marinos que utilicen la plataforma tecnológica.<i><b>'El acceso a internet es una de las mayores carencias de la gente de mar. Poder contribuir a mejorar su bienestar fue clave para este reconocimiento'</b></i>, destacó Jones.La ceremonia oficial de premiación se realizó en la<b> sede central de Orange Bélgica</b>, donde <b>Seaman Solutions </b>fue presentada como ganadora del <b>Orange Prize</b>, consolidando su visibilidad dentro del ecosistema europeo de innovación.