Parque Nacional Coiba: hogar de más de 800 especies marinas, 66 son únicas en el mundo

El Parque Nacional Coiba , ubicado en Panamá, es un patrimonio mundial designado por la Unesco y es la zona de protección marina más extensa de Centroamérica y el Caribe.

A pesar de su biodiversidad e importancia ambiental, no había un registro oficial de los parámetros fisicoquímicos del medio marino, los cuales permitan comprender la dinámica de los ecosistemas marinos.

En consecuencia, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) realizó un Café Científico sobre las investigaciones realizadas en los ambientes marino-costeros en el Parque Nacional Coiba (PNC), en conmemoración del Mes de los Océanos

El investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá, el doctor Jhonny Correa, presentó los resultados de un estudio que comprende ocho giras realizadas en 2023 y 2024, en los que describió los parámetros fisicoquímicos de la columna de agua marina a diferentes profundidades en la zona este de Isla Coiba, generando el primer registro detallado de esta zona.

Dentro del laboratorio, dijo, se determinaron las concentraciones de los nutrientes marinos (nitratos, fosfatos y silicatos).

“Estos parámetros, además de ayudar a comprender los procesos que se dan en los ecosistemas de las aguas marinas en la zona de estudio, sirven de referencia de un ambiente poco perturbado por actividades humanas”, comentó.

La doctora Miryam Venegas-Anaya, docente investigadora asociada al Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, abordó el tema “La estructura trófica y el funcionamiento de un ecosistema marino protegido tropical: el caso del Parque Nacional Coiba, Panamá”.

Mencionó que el PNC destaca por su excepcional biodiversidad terrestre y marina, albergando más de 800 especies marinas, entre las cuales 66 son endémicas.

Venegas-Anaya destacó que este parque forma parte del Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental, una iniciativa regional destinada a la conservación de la biodiversidad y al manejo sostenible de los recursos marinos en esta zona del océano.

Recordó que un estudio de 2021-2022 analizó la estructura y el funcionamiento del ecosistema marino costero del PNC mediante un modelo trófico con 42 grupos funcionales y se evaluó en función de la calidad de los datos ingresados y su coherencia ecológica y biológica.

“Los resultados muestran que el ecosistema está en una fase de desarrollo temprano, con desequilibrio energético y una eficiencia moderada en la conversión de energía en biomasa”, manifestó la doctora.

“Se observó una fuerte conectividad en los niveles tróficos bajos, pero escasa representación en los niveles superiores, lo que indica una posible vulnerabilidad frente a distintas amenazas. Se recomienda aplicar estrategias de manejo para proteger a los grupos más frágiles”, añadió.