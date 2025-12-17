miércoles 17 diciembre 2025
Últimas Noticias
La Llorona
Encuesta Vea Panamá
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
Agencia EFE
17/12/2025 08:11
Videos
Maduro convoca para enero un “poderoso congreso” para la defensa y desarrollo de Venezuela
Nicolás Maduro
Venezuela
Nicolás Maduro, convocó a un “poderoso congreso” el 9 y 10 de enero próximo para la defensa y el desarrollo del país, en un contexto marcado por la creciente presión de Estados Unidos “del bloqueo total” de los petroleros sancionados que entren y salgan de la nación suramericana
Otros videos
Video: Así fue el accidente que ocurrió la mañana de este martes en el Puente de las Américas
Videos
Personas ponen ofrendas florales este lunes, en honor a los jóvenes fallecidos en un accidente vial, en Bello (Colombia). EFE/ STR
(
STR / EFE
)
Colombia - Antioquia: Decreta tres días de luto por 17 muertos en accidente de bus
Videos
Video: Aprehenden a dos funcionarios públicos y un ex funcionario por delitos de peculado
Videos
En horas de la tarde, se prevé aguaceros de corta duración con actividad eléctrica en zonas puntuales de la región metropolitana.
(
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
)
Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 17 de diciembre
Nacional
El jugador del PSG, Ousmane Dembélé.
(
FRANCK FIFE / AFP
)
Thomas Christiansen y Aníbal Godoy votaron por Dembélé en el Premio The Best
Fútbol