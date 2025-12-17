  1. Inicio
Agencia EFE
  • 17/12/2025 08:11
Videos

Maduro convoca para enero un “poderoso congreso” para la defensa y desarrollo de Venezuela

Nicolás Maduro
Venezuela
Nicolás Maduro, convocó a un “poderoso congreso” el 9 y 10 de enero próximo para la defensa y el desarrollo del país, en un contexto marcado por la creciente presión de Estados Unidos “del bloqueo total” de los petroleros sancionados que entren y salgan de la nación suramericana
