Maduro convoca para enero un “poderoso congreso” para la defensa y desarrollo de Venezuela

Nicolás Maduro, convocó a un “poderoso congreso” el 9 y 10 de enero próximo para la defensa y el desarrollo del país, en un contexto marcado por la creciente presión de Estados Unidos “del bloqueo total” de los petroleros sancionados que entren y salgan de la nación suramericana