Mayer Mizrachi anuncia un Desfile de Navidad más ambicioso para 2026

El alcalde del distrito de Panamá,<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/mayer%20mizrachi/false/false/19831217/20251217/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank">Mayer Mizrachi</a></b>, adelantó que el Desfile de Navidad comenzará fortaleciéndose en 2026, con una apuesta más ambicioso en producción, alcance regional y estándares de calidad.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/desfile-de-navidad-sera-el-14-de-diciembre-todos-los-detalles-del-evento-DK18215413" target="_blank">De acuerdo con el alcalde, la edición más reciente del desfile</a></b>generó un<b>derrame económico estimado en 10 millones de dólares</b> y se consolidó como<b>el evento televisivo más visto del mes de diciembre</b>, lo que, a su juicio, marca un precedente para elevar la vara en las próximas ediciones.Mizrachi, quien explicó a través de sus redes sociales que para 2026 se proyecta un desfile con <b>carrozas de mayor tamaño</b>, así como<b>estándares más altos de uniformidad, calidad visual y sonido.</b>, con el objetivo de ofrecer una experiencia más atractiva tanto para el público asistente como para la audiencia televisiva.