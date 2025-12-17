  1. Inicio
Mayer Mizrachi anuncia un Desfile de Navidad más ambicioso para 2026

El alcalde destacó que esta iniciativa busca no solo fortalecer la tradición navideña, sino también impulsar el turismo.
El alcalde destacó que esta iniciativa busca no solo fortalecer la tradición navideña, sino también impulsar el turismo. Cedida
Laura Chang
  • 17/12/2025 08:26
El alcalde anunció que se contempla invitar a países hermanos de Latinoamérica a participar en el evento.

El alcalde del distrito de Panamá,Mayer Mizrachi, adelantó que el Desfile de Navidad comenzará fortaleciéndose en 2026, con una apuesta más ambicioso en producción, alcance regional y estándares de calidad.

De acuerdo con el alcalde, la edición más reciente del desfilegeneró underrame económico estimado en 10 millones de dólares y se consolidó comoel evento televisivo más visto del mes de diciembre, lo que, a su juicio, marca un precedente para elevar la vara en las próximas ediciones.

Mizrachi, quien explicó a través de sus redes sociales que para 2026 se proyecta un desfile con carrozas de mayor tamaño, así comoestándares más altos de uniformidad, calidad visual y sonido., con el objetivo de ofrecer una experiencia más atractiva tanto para el público asistente como para la audiencia televisiva.

Además, anunció que se contempla invitar a países hermanos de Latinoamérica a participar en el evento, con la visión de convertirlo enel desfile de Navidad de toda Latinoamérica, teniendo a Panamá como sede y referente regional.

El alcalde destacó que esta iniciativa busca no solo fortalecer la tradición navideña, sino también impulsar el turismo, la economía local y la proyección internacional de la ciudad de Panamá.

