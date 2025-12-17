ACP entrega al Estado $2,965 millones correspondientes al año fiscal 2025

El presidente José Raúl Mulino recibió la mañana de este miércoles 17 de diciembre los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) correspondientes al año fiscal 2025, por un total de $2,965 millones, recursos que ingresarán al Tesoro Nacional para beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo con el detalle presentado, los aportes se desglosan en $2,372 millones como excedente económico de la operación de la vía interoceánica, $591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada y $2 millones por tasas relacionadas con servicios públicos prestados por el Estado.

La cifra de 2025 representa un incremento de $500 millones en comparación con los aportes registrados en 2024.

Además, este aumento se atribuye al mayor promedio diario de tránsitos por la vía marítima, que pasó de 25 buques en 2024 a 33 en 2025.

El cheque de los dividendos fue entregado a Mulino por Jaime Anderson, capataz del taller de mecánica con 17 años de servicio en el Canal de Panamá.

“Ver esto aquí es ver el Canal en grande”, expresó Mulino, quien felicitó a los trabajadores por su desempeño.

“La dedicación de todos ustedes, trabajadores del Canal de Panamá, segunda generación de canaleros, da mucho orgullo y demuestra que el relevo sí existió y seguirá existiendo, así como la cultura de trabajo canalera, que es fundamental para el Canal y para el país”, dijo.

En el acto acompañaron a Mulino los ministros para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, así como el administrador y la subadministradora de la ACP, Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta, junto a colaboradores de la División de Mantenimiento de Flotas y Equipos.

La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones de la División de Administración y Mantenimiento de Flotas y Equipos de la ACP, en la provincia de Colón.