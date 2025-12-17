ACP entrega al Estado $2,965 millones correspondientes al año fiscal 2025

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente <b>José Raúl Mulino</b></a><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank"> </a>recibió la mañana de este miércoles 17 de diciembre los <b>dividendos de la </b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama" target="_blank">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a> correspondientes al <b>año fiscal 2025</b>, por un total de $<b>2,965 millones</b>, recursos que ingresarán al <b>Tesoro Nacional</b> para beneficio de la ciudadanía.De acuerdo con el detalle presentado, los aportes se desglosan en <b>$2,372 millones</b> como excedente económico de la operación de la vía interoceánica, <b>$591 millones</b> en concepto de pago por derechos por tonelada y <b>$2 millones</b> por tasas relacionadas con servicios públicos prestados por el Estado.La cifra de 2025 representa un <b>incremento de $500 millones</b> en comparación con los aportes registrados en 2024. Además, este aumento se atribuye al <b>mayor promedio diario de tránsitos por la vía marítima</b>, que pasó de <b>25 buques en 2024 a 33 en 2025</b>.El cheque de los dividendos fue entregado a Mulino por <b>Jaime Anderson</b>, capataz del taller de mecánica con 17 años de servicio en el Canal de Panamá.'<b>Ver esto aquí es ver el Canal en grande</b>', expresó Mulino, quien felicitó a los trabajadores por su desempeño. 'La dedicación de todos ustedes, trabajadores del Canal de Panamá, segunda generación de canaleros, da mucho orgullo y demuestra que el relevo sí existió y seguirá existiendo, así como la cultura de trabajo canalera, que es fundamental para el Canal y para el país', dijo.En el acto acompañaron a Mulino los ministros para Asuntos del Canal, <b>José Ramón Icaza</b>, y de Economía y Finanzas, <b>Felipe Chapman</b>, así como el administrador y la subadministradora de la ACP, <b>Ricaurte Vásquez</b> e <b>Ilya Espino de Marotta</b>, junto a colaboradores de la División de Mantenimiento de Flotas y Equipos.La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones de la <b>División de Administración y Mantenimiento de Flotas y Equipos de la ACP</b>, en la provincia de <b>Colón</b>.