Copa Airlines confirma ruta diaria a Maracaibo para reforzar conectividad con Venezuela

Copa Airlines anunció este miércoles 17 de diciembre que iniciará operaciones diarias entre Panamá y Maracaibo, Venezuela, a partir de este sábado 20 de diciembre, tras completar de manera satisfactoria un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita.

La aerolínea informó que esta decisión forma parte de su proceso de evaluación de alternativas operativas para mantener la conectividad de sus pasajeros desde y hacia Venezuela.

Según Copa Airlines, el aeropuerto de Maracaibo cumple con las condiciones de seguridad y confiabilidad, ya que dispone de sistemas de aproximación que permiten mitigar los riesgos operacionales asociados a posibles intermitencias en las señales de navegación.

El vuelo CM703 partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en ciudad de Panamá, a las 12:14 p.m. (hora local) y llegará a Maracaibo a las 2:58 p.m.

El vuelo de regreso, CM713, saldrá de Maracaibo a las 3:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:46 p.m., también en horario local.

Copa Airlines señaló que la apertura de esta ruta busca ofrecer opciones adicionales de viaje a los pasajeros, especialmente durante esta temporada de alta demanda.

De manera complementaria, la compañía indicó que continúa reforzando sus frecuencias de vuelos entre Panamá y Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con el estado venezolano de Táchira.

Asimismo, la aerolínea recordó a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Caracas hasta la fecha de suspensión, que cuentan con varias alternativas sin cargos adicionales, entre ellas el cambio de fecha u origen/destino dentro de la misma región, incluyendo Maracaibo o Cúcuta; la cancelación del viaje con crédito para uso futuro; o el reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados.