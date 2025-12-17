  1. Inicio
Petro coincide con Trump y califica el fentanilo como arma de destrucción masiva

Donald Trump y Gustavo Petro.
Donald Trump y Gustavo Petro. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS; RAUL ARBOLEDA | AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 17/12/2025 12:18
Petro aseguró que Colombia colaborará plenamente para impedir el tránsito de insumos destinados a la fabricación de fentanilo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó la mañana de este miércoles 17 de diciembre que coincide con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en que el fentanilo representa el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de Estados Unidos, debido al impacto devastador de su consumo.

Las declaraciones de Petro en su cuenta de X surgen dos días después de que Trump declarara que el fentanilo como “un arma de destrucción masiva”.

Trump firmó este lunes 15 de diciembre el decreto que clasifica al fentanilo, un potente opioide, como la causa de una crisis sanitaria en Estados Unidos.

Yo estoy de acuerdo con Trump en que el fentanilo es el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de Estados Unidos que lo consume”, declaró el mandatario colombiano, al referirse a la crisis de salud pública asociada a esta droga sintética.

Petro aseguró que Colombia colaborará plenamente para impedir el tránsito de insumos destinados a la fabricación de fentanilo.

“Mi país colaborará con todo para evitar que lleguen insumos para su producción”, sostuvo y reiteró el compromiso del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico.

No obstante, el presidente subrayó que la problemática no puede atribuirse únicamente a países productores o de tránsito. Como ejemplo, mencionó un caso reciente de extradición.

“Extradité un colombiano por producción de fentanilo, pero leyendo su caso, este colombiano producía el fentanilo en Pensilvania”, explicó.

En ese sentido, Petro enfatizó que Estados Unidos debe asumir un papel central en el combate al problema, no solo desde el control del tráfico, sino también desde la producción interna.

“Es un arma de destrucción masiva y Estados Unidos debe cuidar que se deje de producir mayoritariamente en los Estados Unidos”, afirmó.

