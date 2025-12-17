Petro coincide con Trump y califica el fentanilo como arma de destrucción masiva

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó la mañana de este miércoles 17 de diciembre que coincide con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en que el fentanilo representa el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de Estados Unidos, debido al impacto devastador de su consumo.

Las declaraciones de Petro en su cuenta de X surgen dos días después de que Trump declarara que el fentanilo como “un arma de destrucción masiva”.

Trump firmó este lunes 15 de diciembre el decreto que clasifica al fentanilo, un potente opioide, como la causa de una crisis sanitaria en Estados Unidos.

“Yo estoy de acuerdo con Trump en que el fentanilo es el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de Estados Unidos que lo consume”, declaró el mandatario colombiano, al referirse a la crisis de salud pública asociada a esta droga sintética.