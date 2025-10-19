Gustavo Petro responde a Donald Trump: ‘Si no soy negociante, menos narcotraficante’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó la mañana de este domingo 19 de octubre que él fuera narcotraficante como afirmó su homólogo estadounidense Donald Trump. “Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”, afirmó Petro en su cuenta de X luego de conocer las acusaciones que efectuó este domingo Trump a través de su red social Truth Social.

Trump catalogó la mañana de este domingo 19 de octubre a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como un “narcotraficante ilegal”. Para Trump, Petro, un fuerte crítico a las medidas que ha tomado en el Mar Caribe contra los narcotraficantes, alienta fuertemente “la producción masiva de drogas”.

“Presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un narcotraficante ilegal que está alentando fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos”, por todo su país, reiteró el mandatario estadounidense.

Con este escenario Petro le explicó a Trump que jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Petro le dice a Trump “usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien años de soledad”, y le aseguró que “algo aprenderá de la soledad”.