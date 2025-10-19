Gustavo Petro responde a Donald Trump: ‘Si no soy negociante, menos narcotraficante’

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego" target="_blank">El presidente de Colombia, Gustavo Petro</a>, negó la mañana de este domingo 19 de octubre que él fuera narcotraficante como afirmó su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">homólogo estadounidense Donald Trump</a>.'Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias', afirmó Petro en su cuenta de X luego de conocer las acusaciones que efectuó este domingo Trump a través de su red social Truth Social.