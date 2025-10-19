  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Gustavo Petro responde a Donald Trump: ‘Si no soy negociante, menos narcotraficante’

Petro le dice a Trump ‘usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, ‘Cien años de soledad’.
Petro le dice a Trump ‘usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, ‘Cien años de soledad’. JOAQUIN SARMIENTO | MANDEL NGAN | AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 19/10/2025 12:18
Con este escenario Petro le explicó a Trump que jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó la mañana de este domingo 19 de octubre que él fuera narcotraficante como afirmó su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”, afirmó Petro en su cuenta de X luego de conocer las acusaciones que efectuó este domingo Trump a través de su red social Truth Social.

Trump catalogó la mañana de este domingo 19 de octubre a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como un “narcotraficante ilegal”.

Para Trump, Petro, un fuerte crítico a las medidas que ha tomado en el Mar Caribe contra los narcotraficantes, alienta fuertemente “la producción masiva de drogas”.

“Presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un narcotraficante ilegal que está alentando fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos”, por todo su país, reiteró el mandatario estadounidense.

Con este escenario Petro le explicó a Trump que jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura.

Petro le dice a Trump “usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien años de soledad”, y le aseguró que “algo aprenderá de la soledad”.

“Yo no hago business, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo”, enfatizó Petro.

Petro dijo que el nunca pudo entenderse con la codicia y luego afirmó “un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida”.

Lo Nuevo