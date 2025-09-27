Petro llega a Colombia tras revocatoria de visa: ‘no me importa y no la necesito’

<b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">El presidente de Colombia, Gustavo Petro</a></b>, ofreció una contundente declaración a su llegada a <b><a href="/tag/-/meta/bogota-colombia">Bogotá</a></b>, confirmando que <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos-eeuu">Estados Unidos</a></b> le ha revocado su visa para viajar al país norteamericano. Esta decisión se tomó luego de su participación en una marcha en apoyo a Palestina en <b><a href="/tag/-/meta/nueva-york">Nueva York</a></b>, al margen de la <b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Asamblea General de la ONU.</a></b>En su intervención, que no dejó indiferente a nadie, el mandatario colombiano minimizó el impacto de la medida y se declaró<i> 'una persona libre en el mundo'</i>, haciendo énfasis en su doble ciudadanía.<i>'Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo'</i>, escribió Petro este sábado en su cuenta de X.