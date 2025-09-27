Petro llega a Colombia tras revocatoria de visa: ‘no me importa y no la necesito’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció una contundente declaración a su llegada a Bogotá, confirmando que Estados Unidos le ha revocado su visa para viajar al país norteamericano. Esta decisión se tomó luego de su participación en una marcha en apoyo a Palestina en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. En su intervención, que no dejó indiferente a nadie, el mandatario colombiano minimizó el impacto de la medida y se declaró “una persona libre en el mundo”, haciendo énfasis en su doble ciudadanía. “Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”, escribió Petro este sábado en su cuenta de X.

Críticas a la política de EE.UU.

Petro enmarcó la revocación de su visa como una represalia por su libre opinión y un presunto quebrantamiento del derecho internacional, dada su inmunidad como jefe de Estado ante la ONU. “Ahora van a convertir en crímen mi opinión libre y humana. Usted sabe que las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no deben haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre... El señor Trump ha violado los principios fundantes de la ONU”, sentenció. El presidente instó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a “quitarse las musarañas de sus asesores” y a “alejarse de Hitler”, haciendo un llamado a la humanidad y criticando fuertemente la respuesta a los ataques: “La humanidad pide que cese el crímen contra la humanidad en Gaza, los israelíes han vivido un hecho de terror contra su juventud en un concierto, y hubo muertos que no debieron ser. Pero la respuesta no debe ser un crímen contra la humanidad. No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza... No sé hacen unos Estados Unidos Grande matando bebés indefensos”, aseveró Además, reiteró su polémico llamado a los soldados estadounidenses, que habría motivado la revocación de su visa por parte del Departamento de Estado, al pedirles desobedecer las órdenes que consideren un crimen: “Dije, y no es un crímen, que no se obedezcan las voces que ordenan a sus ejércitos disparar contra la humanidad... Si hay un crímen contra la humanidad, la humanidad debe responder y Colombia con Bolívar, responde”, planteó.

Historia paralela

El jefe de Estado colombiano trazó un paralelismo histórico con la violencia vivida en su propio país, denunciando lo que calificó como “genocidio” perpetrado por la “gobernanza narcotraficante” y sus aliados: “Nunca en ningún país del mundo, hubo un control de la mafia tan grande sobre el estado, como en el colombiano... La gobernanza narcotraficante que se construyó en Colombia fue genocida”, sentenció. También hizo alusión al asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán, y atacó a quienes en Colombia “tratan de cobijarse bajo usted, Trump, porque creen que usted protege a los genocidas”.

Desafío y propuesta