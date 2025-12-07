Alcalde de Nueva York recomienda locales panameños para vivir el Mundial 2026

El recién electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, incluyó a Panamá dentro de las recomendaciones oficiales de la ciudad para los fanáticos que viajarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un post en Instagram, el mandatario destacó los comercios y barrios que representan a los nueve países que disputarán la fase de grupos en la ciudad, resaltando que “todas estas comunidades ya han construido Nueva York por generaciones”.

Para los panameños, Mamdani señaló a Flatbush, Brooklyn, como el vecindario donde más se siente el espíritu istmeño, y recomendó visitar Michelle’s Cocktail Lounge, ubicado en 2294 Bedford Ave, un local reconocido por ser el punto donde se reúnen los panameños residentes para ver los partidos de La Sele y celebrar cada gol.

Una comunidad panameña arraigada en la ciudad

Uno de los mayores porcentajes de panameños en Estados Unidos residen en Nueva York, lo que convierte a esta zona en uno de los enclaves más numerosos de la diáspora istmeña en el país norteamericano.

Brooklyn y Queens concentran buena parte de esa población, que mantiene espacios culturales, restaurantes, barberías, bodega-shops y bares donde el acento panameño sigue vivo.

Michelle’s Cocktail Lounge se ha convertido en uno de esos puntos de referencia. El local suele llenarse con camisetas rojas durante eliminatorias, Copa Oro y amistosos, y ahora se perfila como el “hogar panameño” para la Copa del Mundo 2026, donde Panamá tendrá como sede a Nueva York y Toronto para sus partidos de fase de grupos.

La fase de grupos para los dirigidos por Thomas Christiansen concluirá el viernes 27 de junio, cuando Panamá enfrente a la Selección de Inglaterra en el New York New Jersey Stadium, en la ciudad de Nueva Jersey, a las 4:00 p.m.

Una ciudad que abraza a todos sus equipos

El post de Mamdani forma parte de una campaña para impulsar a los pequeños negocios vinculados con las comunidades de los países que jugarán en la ciudad. Además de Panamá, el alcalde destacó a Ecuador, Francia, Brasil, Alemania, Marruecos y otros clasificados, indicando sus barrios representativos y comercios icónicos.

“Cada país que jugará en Nueva York el próximo verano ya tiene una comunidad que ha construido nuestra ciudad por generaciones. Este fin de semana, apoyen estos negocios. Coman en estos lugares. Celebren con estos vecindarios. De eso se trata todo esto”, escribió.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, los panameños en Nueva York ya tienen un punto de encuentro definido, un barrio que los representa y una invitación abierta a celebrar su cultura en una de las ciudades más diversas del mundo.