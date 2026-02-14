Panamá consolida su plaza bursátil y seduce a inversionistas globales

El mercado bursátil panameño cerró 2025 con uno de los resultados más sólidos de los últimos años, consolidando a la plaza local como un hub financiero de referencia en América Latina y el Caribe. La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) reportó un total de $9,615 millones negociados, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), adscrito a la Contraloría General de la República. El desempeño implicó un crecimiento de 33.7 % frente a los $7,192 millones (11.0 %) transados en 2024, y superó además los $6,480 millones (5.7 %) de 2023 y los $6,131 millones (-35.2 %) de 2022, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), elaboradas con base a datos de Latinex. La trayectoria confirma una recuperación sostenida y un entorno de mayor confianza por parte de emisores e inversionistas. En paralelo, Latinclear —el depositario central de valores— cerró el año con más de $44,000 millones en activos bajo custodia, un incremento de 26 % respecto a 2024, lo que evidencia la solidez operativa e institucional que respalda al mercado.

El primario lidera el dinamismo

De acuerdo con las cifras, el impulso de la bolsa estuvo concentrado en el mercado primario (acciones, bonos), que absorbió $7,916.3 millones (60.0 %) del total negociado, confirmando que el mercado de valores continúa siendo una fuente clave de financiamiento para emisores públicos y privados. El mercado secundario, por su parte, registró $1,503.9 millones (5.3 %). En contraste, el segmento de recompras cayó 76.0 %, frente al 11.9 % observado en 2024, reflejando ajustes en estrategias de liquidez y manejo de portafolios en un entorno financiero aún marcado por volatilidad internacional. El índice Latinex avanzó 24.2 %, reforzando la percepción positiva sobre el mercado. No obstante, el segmento accionario mostró señales mixtas: el volumen negociado creció 8.0 %, mientras que el número de acciones transadas disminuyó 47.1 %, lo que sugiere operaciones de mayor tamaño promedio y concentración en determinadas emisiones. Uno de los avances estructurales más relevantes fue el fortalecimiento del mercado local mediante iniciativas que ampliaron la liquidez y la participación internacional. Destaca el uso del enlace iLink con Euroclear Bank, que permitió conectar emisiones locales con capital global proveniente de más de 27 países, manteniendo el anclaje doméstico.

Proyección internacional y nuevos instrumentos

El posicionamiento de Panamá como hub financiero continuó avanzando. En 2025 se alcanzó un récord histórico acumulado de más de $1,600 millones negociados a través de operadores remotos y acuerdos de corresponsalía, con el 60 % del volumen operado desde Panamá. Latinex consolidó la Fase II del iLink con Euroclear para emisiones corporativas, facilitando la colocación de más de $100 millones por parte de tres emisores, ampliando el acceso a inversionistas internacionales. Además, lanzó el servicio de Listado Internacional en español, que permite a emisores estructurados bajo la Regla 144A y la Regulación S listar valores en Panamá bajo estándares comparables a plazas como Luxemburgo y Singapur. A la fecha, tres emisores —IDC Overseas (Guatemala), Bladex y el Banco Nacional de Panamá— han utilizado esta plataforma, reforzando la internacionalización del mercado panameño. Un hito adicional fue la primera emisión listada en colones costarricenses realizada por Bladex, por 25,000 millones de colones, lo que marcó la capacidad del mercado local para operar en múltiples monedas y proyectarse como plataforma regional de integración financiera.

Sostenibilidad y formación de capital humano

En materia ASG, Latinex actualizó su Guía de Instrumentos Temáticos y publicó su Reporte de Sostenibilidad por cuarto año consecutivo. También presentó el Índice Voluntario de Sostenibilidad, que integra a 20 emisores comprometidos con la divulgación de factores ambientales, sociales y de gobernanza, y celebró la premiación a los Campeones del Mercado ASG durante su Foro de Inversionistas. En el frente educativo, el Programa de Educación Bursátil capacitó a 2,137 personas, un crecimiento de 19 % frente al año anterior, fortaleciendo el desarrollo de talento como parte de la infraestructura de mercado. “2025 fue un año para ejecutar y demostrar que la estrategia es la correcta. Invertimos en infraestructura, elevamos estándares y fortalecimos el mercado local escuchando a nuestros participantes. Ese trabajo hoy nos permite mirar a 2026 con una visión clara: escalar el impacto del mercado”, afirmó Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex, durante la presentación de los resultados. La ejecutiva calificó previamente 2025 como un año “positivo”, pese al entorno global de tasas elevadas e incertidumbre. Indicó que hasta noviembre ya se habían negociado $8,000 millones “puramente en mercado local”, desempeño vinculado al programa gubernamental para fortalecer y abrir el mercado, que implicó ajustes operativos alineados con las modificaciones impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Destacó que las subastas del Gobierno se realizaron “con un calendario y una disciplina en las colocaciones, dentro de este novedoso y refrescado programa del mercado. Lo mismo ocurre con emisores de la región que vienen a nuestra plaza”. “La República de Panamá ha tenido un desempeño muy importante en el desarrollo del mercado de valores, ya que su alternativa de financiamiento ha sido el mercado panameño”, subrayó.

Integración regional y visión estratégica

Desde 2017, Latinex impulsa la integración de mercados de Centroamérica, el Caribe y el sur de la región, particularmente con Ecuador. Mantiene además, desde 2014, un enlace con el New York Bank que facilita el acceso de Panamá y su Gobierno a inversionistas internacionales. Según explicó, el lanzamiento del servicio de listado internacional en agosto de 2025, en coordinación con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), permite que emisiones bajo la Regla 144A y la Regulación S utilicen Panamá como mercado secundario bajo estándares reconocidos por la ley de Nueva York. “Esto lo estamos ofreciendo con tarifas diferenciadas y un servicio ágil, con procesos 100 % digitalizados en español e inglés, y denominaciones en dólares, lo que facilita atraer emisores de distintos sectores”, afirmó. Hasta finales de 2025, el servicio contaba con dos emisores —uno de Guatemala y otro, Bladex— y otros en proceso de incorporación.

Perspectivas para 2026

Para 2026, la presidenta ejecutiva anticipa un año “muy positivo”, apoyado en la reducción de tasas internacionales y una mayor estabilidad financiera. “Eso es muy positivo. Hay mayor estabilidad y se están retomando con mucha fuerza las emisiones internacionales”, afirmó. La estrategia se concentrará en tres ejes: profundizar el mercado local, consolidar a Panamá como puerta de acceso internacional y acompañar activamente a los participantes mediante misiones comerciales, roadshows y espacios de diálogo. La sostenibilidad continuará como pilar transversal. “Nuestro foco es profundizar el mercado local, ampliar el acceso global y seguir acompañando a los participantes en esta nueva etapa de crecimiento”, concluyó. El balance de 2025 no solo refleja un crecimiento en volumen, sino la consolidación de una estrategia orientada a democratizar el acceso, fortalecer la infraestructura y posicionar a Panamá como hub regional de financiamiento. El desafío hacia adelante será profundizar el mercado secundario, diversificar emisores y sostener la integración regional para capitalizar el impulso alcanzado.