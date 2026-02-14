Panamá consolida su plaza bursátil y seduce a inversionistas globales

El mercado bursátil panameño cerró 2025 con uno de los resultados más sólidos de los últimos años, consolidando a la plaza local como un <i>hub </i>financiero de referencia en América Latina y el Caribe. La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) reportó un total de $9,615 millones negociados, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), adscrito a la Contraloría General de la República.El desempeño implicó un crecimiento de 33.7 % frente a los $7,192 millones (11.0 %) transados en 2024, y superó además los $6,480 millones (5.7 %) de 2023 y los $6,131 millones (-35.2 %) de 2022, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), elaboradas con base a datos de Latinex. La trayectoria confirma una recuperación sostenida y un entorno de mayor confianza por parte de emisores e inversionistas.En paralelo, Latinclear —el depositario central de valores— cerró el año con más de $44,000 millones en activos bajo custodia, un incremento de 26 % respecto a 2024, lo que evidencia la solidez operativa e institucional que respalda al mercado.