Adolescentes y trans: el impacto de la violencia de género en Panamá

La Dra. Eugenia Rodríguez del Cieps proyectó el minidocumental 'Nosotras no somos una cifra', detallando cómo el embarazo adolescente es a menudo el resultado y el motor de la violencia. Mencionó que las adolescentes pueden experimentar violencia física, psicológica o sexual en el hogar o en relaciones afectivas. Algunas, dijo, buscan el embarazo como una forma de escapar de la violencia familiar.Advirtió que la gestación acarrea más violencia psicológica (críticas, exclusión social y escolar), y muchas abandonan los estudios. <i><b>'Al dar a luz, enfrentan violencia obstétrica, la ausencia de responsabilidad del padre y graves problemas económicos',</b></i> contó Rodríguez.