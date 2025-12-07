Adolescentes y trans: el impacto de la violencia de género en Panamá

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Sistema Nacional de Investigación (SNI AIP) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps AIP) clausuraron la campaña Ciencia con Conciencia 2025 con una mesa redonda que puso el foco en la cruda realidad de la violencia de género que afecta a adolescentes y a la población trans en Panamá. La Dra. Sandra Sharry, secretaria técnica del SNI, señaló que la actividad fue un “ejercicio técnico, multidisciplinario y ético” para comprender un problema que “afecta vidas, condiciona trayectorias, y limita el desarrollo nacional”.

Impacto

La Dra. Amanda Gabster presentó datos sobre la prevalencia de violencia en mujeres adolescentes, tanto en áreas urbanas como en la comarca Ngäbe-Buglé. En ambos grupos, las adolescentes enfrentan violencia emocional, física y sexual, siendo común que experimenten más de un tipo de abuso. Gabster enfatizó la necesidad de implementar programas de prevención diferenciados y culturalmente adaptados. “Se exige a los Ministerios de Educación y de Salud trabajar coordinadamente en la prevención de la violencia en los servicios de salud sexual reproductiva, y priorizar programas educativos basados en evidencia, especialmente antes y durante la formación de las primeras relaciones románticas”, comentó.

Embarazo adolescente

La Dra. Eugenia Rodríguez del Cieps proyectó el minidocumental “Nosotras no somos una cifra”, detallando cómo el embarazo adolescente es a menudo el resultado y el motor de la violencia. Mencionó que las adolescentes pueden experimentar violencia física, psicológica o sexual en el hogar o en relaciones afectivas. Algunas, dijo, buscan el embarazo como una forma de escapar de la violencia familiar. Advirtió que la gestación acarrea más violencia psicológica (críticas, exclusión social y escolar), y muchas abandonan los estudios. “Al dar a luz, enfrentan violencia obstétrica, la ausencia de responsabilidad del padre y graves problemas económicos”, contó Rodríguez.

Discriminación y abuso