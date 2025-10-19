Federico Alfaro Boyd ingresa a la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa

Federico Alfaro Boyd, presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), fue elegido este domingo 19 de octubre para formar parte de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Alfaro Boyd formará parte de esta junta de la SIP, la cual celebró su 81 Asamblea General, en Punta Cana, República Dominicana, en el periodo de 2025-2028.

Roberto Rock, expresidente de la SIP, leyó la lista de los nuevos integrantes de la junta, entre los cuales también está por Panamá, Rita Vásquez del diario La Prensa.

La Junta de Directores está conformada por 60 miembros de diferentes países y tiene entre otras funciones supervisar las competencias de la SIP entre cada una de las asambleas.

Además, debe establecer normas para la sociedad, aprobar resoluciones sobre temas relacionados a la SIP y sus miembros son supervisores institucionales.

Alfaro Boyd asumió en mayo de este año la presidencia del Consejo Fundacional de la Fundación Publicando Historia, que controla el 51 % de las acciones de GESE.

El nuevo miembro de la Junta de Directores de la SIP es licenciado en Ciencias Políticas por George Washington University y Columbus University. También tiene un Juris Doctorate de Loyola University New Orleans.

Además, ejerció como presidente de la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A. (2021-2022) y como vicecanciller de Panamá (2019-2020). Fue ministro de Comercio e Industrias en el gobierno de Laurentino Cortizo.