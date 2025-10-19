Federico Alfaro Boyd ingresa a la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa

<b>Federico Alfaro Boyd, presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE)</b>, fue elegido este domingo 19 de octubre para formar parte de la Junta de Directores de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/sip-sociedad-interamericana-de-prensa" target="_blank">Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)</a>.<b>Alfaro Boyd formará parte de esta junta de la SIP, la cual celebró su 81 Asamblea General, en Punta Cana, República Dominicana, en el periodo de 2025-2028.</b><b>Roberto Rock, expresidente de la SIP</b>, leyó la lista de los nuevos integrantes de la junta, entre los cuales también está por Panamá, Rita Vásquez del diario <b>La Prensa.</b><b>La Junta de Directores está conformada por 60 miembros de diferentes países y tiene entre otras funciones supervisar las competencias de la SIP entre cada una de las asambleas.</b>Además, debe establecer normas para la sociedad, aprobar resoluciones sobre temas relacionados a la SIP y sus miembros son supervisores institucionales.Alfaro Boyd asumió en mayo de este año la presidencia del Consejo Fundacional de la Fundación Publicando Historia, que controla el 51 % de las acciones de GESE.El nuevo miembro de la Junta de Directores de la SIP es licenciado en Ciencias Políticas por George Washington University y Columbus University. También tiene un Juris Doctorate de Loyola University New Orleans. Además, ejerció como presidente de la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A. (2021-2022) y como vicecanciller de Panamá (2019-2020). Fue ministro de Comercio e Industrias en el gobierno de Laurentino Cortizo.