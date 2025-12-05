Licitación de $209 millones para alimentos en cárceles recibe un solo proponente

De acuerdo con el documento oficial, la plataforma<b><a href="/tag/-/meta/panama-compra"> PanamaCompra</a></b> realizó un balotaje automático para seleccionar a los profesionales requeridos —entre ellos un contador público, un ingeniero en alimentos, un nutricionista y un administrador de empresas—; sin embargo, los dos ingenieros en alimentos que resultaron seleccionados no pudieron ser contactados mediante los números telefónicos y correos electrónicos registrados, lo que impidió su participación en el proceso. Debido a que la presencia del especialista es indispensable por la complejidad del acto, el Ministerio gestionó la incorporación de un ingeniero en alimentos externo al balotaje. La nota, firmada por José <b>Teófilo Campodónico, </b>jefe de Compras y Proveeduría, agradece la comprensión y reitera el compromiso institucional con la correcta ejecución de los procesos administrativos y operativos.La licitación exige el cumplimiento de estrictos lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud en la Resolución 579 de 2019 y su modificación de 2020.