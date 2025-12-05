  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Licitación de $209 millones para alimentos en cárceles recibe un solo proponente

Licitación millonaria de alimentos en cárceles recibe un único proponente.
Licitación millonaria de alimentos en cárceles recibe un único proponente. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 05/12/2025 14:57
El Consorcio Panameño de Alimentación presentó la única oferta para un contrato que supera los $209 millones y que abastecerá más de 38 millones de raciones en seis complejos penitenciarios

El Ministerio de Gobierno recibió una única oferta en la licitación por más de $209 millones para el suministro, preparación y distribución de alimentos en los centros penitenciarios de la provincia de Panamá, un contrato que prevé una ejecución de 2,191 días calendario —equivalentes a seis años— y que cubriría los tres tiempos de comida para la población privada de libertad, custodios y unidades policiales.

El único oferente, el Consorcio Panameño de Alimentación (COPALI), presentó una propuesta con un precio unitario de $5.50 por cada ración completa de desayuno, almuerzo y cena, para una cantidad total superior a los 38 millones de raciones destinadas a los centros penitenciarios de La Nueva Joya, La Joya, La Joyita, el Centro Femenino de Rehabilitación, Tinajitas y El Renacer.

En conjunto, el monto ofertado asciende a $209,690,750.50, sin impuestos adicionales.

En total, la contratación cubriría a una población aproximada de 17,401 personas. La entrega de alimentos deberá realizarse los siete días de la semana en horarios establecidos: desayuno entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m., almuerzo entre 12:00 p.m. y 1:00 p.m., y cena entre 3:00 p.m. y 4:00 p.m. El Ministerio de Gobierno señaló que no asumirá ninguna responsabilidad civil, laboral o fiscal derivada de la operación del servicio contratado.

El proceso avanzó tras las visitas técnicas realizadas los días 18 y 19 de septiembre de 2025 y la reunión previa y homologación del 26 de ese mismo mes, en la que 15 empresas manifestaron interés en el acto público, aunque solo una presentó oferta formal.

En tanto, el 4 de diciembre de 2025, mediante la Nota DCYP-MG-11327-2025, el Ministerio informó sobre ajustes en la conformación de la comisión evaluadora.

De acuerdo con el documento oficial, la plataforma PanamaCompra realizó un balotaje automático para seleccionar a los profesionales requeridos —entre ellos un contador público, un ingeniero en alimentos, un nutricionista y un administrador de empresas—; sin embargo, los dos ingenieros en alimentos que resultaron seleccionados no pudieron ser contactados mediante los números telefónicos y correos electrónicos registrados, lo que impidió su participación en el proceso.

Debido a que la presencia del especialista es indispensable por la complejidad del acto, el Ministerio gestionó la incorporación de un ingeniero en alimentos externo al balotaje.

La nota, firmada por José Teófilo Campodónico, jefe de Compras y Proveeduría, agradece la comprensión y reitera el compromiso institucional con la correcta ejecución de los procesos administrativos y operativos.

La licitación exige el cumplimiento de estrictos lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud en la Resolución 579 de 2019 y su modificación de 2020.

Entre los requisitos figuran un menú cíclico mínimo de 14 días, con valores calóricos de 2,450 calorías para hombres adultos y 1,900 para mujeres adultas, acompañado de un análisis nutricional con un margen de adecuación entre el 95% y el 105%, basado en las tablas del INCAP y la FAO.

Además, los oferentes deben incluir un plan de resocialización y capacitación equivalente al 0.25% del valor ofertado, así como un plan de inversión para mejoras en infraestructura y equipos de cocina, correspondiente al 0.35%.

También se solicitan planes de contingencia y seguridad para garantizar la continuidad del servicio, y el uso de envases reutilizables o retornables que deberán ser reemplazados cada cuatro meses conforme a las normas ambientales vigentes.

La selección del contratista se realizará mediante el sistema de Licitación por Mejor Valor, que asigna 40 puntos al precio, 15 a los aspectos administrativos, 15 a los financieros y 30 a los técnicos.

La presentación y apertura electrónica de propuestas quedó programada para el 5 de diciembre de 2025. Los participantes debían incluir una fianza de propuesta equivalente al 10% del valor total ofertado, con vigencia de 120 días hábiles y carácter no subsanable. El contratista adjudicado deberá entregar una fianza de cumplimiento del 10% del monto total del contrato, válida durante toda la ejecución y por un año adicional para cubrir posibles vicios redhibitorios.

Lo Nuevo