Licitación de $209 millones para alimentos en cárceles recibe un solo proponente

El Ministerio de Gobierno recibió una única oferta en la licitación por más de $209 millones para el suministro, preparación y distribución de alimentos en los centros penitenciarios de la provincia de Panamá, un contrato que prevé una ejecución de 2,191 días calendario —equivalentes a seis años— y que cubriría los tres tiempos de comida para la población privada de libertad, custodios y unidades policiales.

El único oferente, el Consorcio Panameño de Alimentación (COPALI), presentó una propuesta con un precio unitario de $5.50 por cada ración completa de desayuno, almuerzo y cena, para una cantidad total superior a los 38 millones de raciones destinadas a los centros penitenciarios de La Nueva Joya, La Joya, La Joyita, el Centro Femenino de Rehabilitación, Tinajitas y El Renacer.

En conjunto, el monto ofertado asciende a $209,690,750.50, sin impuestos adicionales.

En total, la contratación cubriría a una población aproximada de 17,401 personas. La entrega de alimentos deberá realizarse los siete días de la semana en horarios establecidos: desayuno entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m., almuerzo entre 12:00 p.m. y 1:00 p.m., y cena entre 3:00 p.m. y 4:00 p.m. El Ministerio de Gobierno señaló que no asumirá ninguna responsabilidad civil, laboral o fiscal derivada de la operación del servicio contratado.

El proceso avanzó tras las visitas técnicas realizadas los días 18 y 19 de septiembre de 2025 y la reunión previa y homologación del 26 de ese mismo mes, en la que 15 empresas manifestaron interés en el acto público, aunque solo una presentó oferta formal.

En tanto, el 4 de diciembre de 2025, mediante la Nota DCYP-MG-11327-2025, el Ministerio informó sobre ajustes en la conformación de la comisión evaluadora.