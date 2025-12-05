Fallece el titán de la arquitectura Frank Gehry a los 96 años

El reconocido arquitecto estadounidense Frank Gehry - conocido por, entre otras obras, la construcción del Biomuseo en la Calzada de Amador - falleció este viernes 5 de diciembre a los 96 años de edad. <b>Su máxima asistente Meaghan Lloyd confirmó la noticia al diario estadounidense The New York Times. De acuerdo al citado medio, Gehry falleció después de haber contraído una breve enfermedad respiratoria.</b>Entre las obras más conocidas, no solo está <b>el Museo de la Biodiversidad, conocido como el Biomuseo - con el que buscó reflejar la extensa flora y fauna panameña - sino el Museo Guggenheim de Bilbao (España), una de sus obras más recordadas a tal punto que le hizo ser conocido como el arquitecto estadounidense con mayor reconocimiento desde Frank Lloyd Wright.</b>Una <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/economia/apertura-biomuseo-CILE328578" target="_blank">publicación de La Estrella de Panamá</a> de mayo del 2013 <b>resaltó que la obra del Biomuseo era parte de su deseo de dejar un legado tanto a Panamá como al mundo. Una idea que se empezó a cocinar entre 1996 y 1997, y que finalmente vio la luz en 2014.</b>En cambio, el NYT <b>reflejó en su obituario que el estilo arquitectónico de Gehry se caracterizó por ser alegre por su estética escarchada que, a su vez, contrastaba con el uso predominante del gris, un color que es conocido por su sobriedad</b>.<b> De acuerdo al periódico, este estilo significó un nuevo estilo de hacer arquitectura, conocido por tener una carga emocional considerable.</b><b>Entre las obras más conocidas, no solo está el Museo de la Biodiversidad - con el que busca reflejar la extensa flora y fauna panameña - sino el Museo Guggenheim de Bilbao (España).</b>