Fallece el titán de la arquitectura Frank Gehry a los 96 años

El reconocido arquitecto estadounidense Frank Gehry - conocido por, entre otras obras, la construcción del Biomuseo en la Calzada de Amador - falleció este viernes 5 de diciembre a los 96 años de edad. Su máxima asistente Meaghan Lloyd confirmó la noticia al diario estadounidense The New York Times. De acuerdo al citado medio, Gehry falleció después de haber contraído una breve enfermedad respiratoria.

Entre las obras más conocidas, no solo está el Museo de la Biodiversidad, conocido como el Biomuseo - con el que buscó reflejar la extensa flora y fauna panameña - sino el Museo Guggenheim de Bilbao (España), una de sus obras más recordadas a tal punto que le hizo ser conocido como el arquitecto estadounidense con mayor reconocimiento desde Frank Lloyd Wright.

Una publicación de La Estrella de Panamá de mayo del 2013 resaltó que la obra del Biomuseo era parte de su deseo de dejar un legado tanto a Panamá como al mundo. Una idea que se empezó a cocinar entre 1996 y 1997, y que finalmente vio la luz en 2014.

En cambio, el NYT reflejó en su obituario que el estilo arquitectónico de Gehry se caracterizó por ser alegre por su estética escarchada que, a su vez, contrastaba con el uso predominante del gris, un color que es conocido por su sobriedad. De acuerdo al periódico, este estilo significó un nuevo estilo de hacer arquitectura, conocido por tener una carga emocional considerable.

