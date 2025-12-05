Exportaciones de Panamá crecen 3.1% a octubre 2025

Las exportaciones panameñas registradas alcanzaron $835 millones entre enero y octubre de 2025, lo que representa un incremento de $24.8 millones (3.1%) frente al mismo periodo de 2024, según el informe de desempeño difundido hoy en Intelcom. El monto constituye el valor acumulado más alto para los primeros diez meses de un año en el periodo 2010–2025.

El dinamismo de 2025 provino, principalmente, del aumento en las ventas de camarones congelados, que lideraron la oferta exportable con 12.6 % del total. Les siguieron el banano (8.2 %), que redujo significativamente su participación respecto a comienzos del año, y el aceite de palma en bruto (6.9 %). En conjunto, las diez principales subpartidas representaron 53.8 % de las exportaciones registradas.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos mantuvo su posición como principal mercado, con 15.3 % del total, seguido de Taiwán (12.2%) y Países Bajos (8 %). El Top-10 de mercados concentró 69.3 % de las ventas, con el retorno de España al listado.

La oferta total exportable —que incluye bienes registrados y exportaciones de valor agregado generadas desde regímenes especiales— ascendió a $1,098.1 millones, con un crecimiento moderado de 0.9 % respecto al mismo periodo de 2024. Este avance se vio limitado por la caída de –5.5 % en las exportaciones provenientes de zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico.

El informe resalta, además, que 66 % de las exportaciones se despacharon por vía marítima y 71.2 % se dirigieron a países con los que Panamá mantiene acuerdos comerciales vigentes.