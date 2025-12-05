  1. Inicio
¡Ya están definidos! Estos son los rivales de Panamá en el grupo L del Mundial 2026

La selección de Panamá conoce a sus rivales en el Grupo L del Mundial 2026.
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/12/2025 14:44
El sorteo del Mundial 2026 define a Panamá en el grupo L, marcando el inicio de su camino en la competición.

La Selección Nacional de Panamá, ubicada en el bombo 3 del sorteo del Mundial 2026, quedó finalmente en el grupo L, donde se enfrentará a reconocidas selecciones del fútbol internacional.

El beisbolista estadounidense Aaron Judge fue el encargado de extraer los papeles con los nombres de los equipos del bombo 3 durante la ceremonia.

En esta fase de grupos, Panamá se medirá ante Inglaterra, Croacia y Ghana, en lo que promete ser una competencia intensa y emocionante.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Los 16 partidos de la primera etapa de eliminación directa se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje

Grupo B

Canadá

Repechaje

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Asutralia

Repechaje

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Repechaje

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Repechaje

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Australia

Jordania

Grupo K

Portugal

Repechaje

Uzquebistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

