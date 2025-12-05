¡Ya están definidos! Estos son los rivales de Panamá en el grupo L del Mundial 2026

La Selección Nacional de Panamá, ubicada en el bombo 3 del sorteo del <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>, quedó finalmente en el grupo L, donde se enfrentará a reconocidas selecciones del fútbol internacional.El beisbolista estadounidense Aaron Judge fue el encargado de extraer los papeles con los nombres de los equipos del bombo 3 durante la ceremonia.En esta fase de grupos, Panamá se medirá ante Inglaterra, Croacia y Ghana, en lo que promete ser una competencia intensa y emocionante.