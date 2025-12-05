Davivienda absorbe la marca Scotiabank en Panamá

A partir de esta semana, Davivienda integra las operaciones de Scotiabank en Panamá, Costa Rica y Colombia, informó este viernes en conferencia de prensa Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, la compañía holding que consolida todas las operaciones del banco en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y también en Estados Unidos.

“Hoy tengo un anuncio muy importante. Esta semana consolidamos la integración de las operaciones de Scotiabank en Panamá, Costa Rica y Colombia, las cuales, desde hoy, pasan a formar parte de Davivienda”, anunció oficialmente Suárez, ayer.

En el caso particular de Panamá, esto significa que la presencia de Davivienda en el país se triplica, la red de cajeros automáticos se multiplica por siete y el banco adquiere un papel aún más relevante dentro del sistema financiero local.

“Esto forma parte del compromiso que, desde hace más de 40 años, hemos mantenido con Panamá y que hoy reafirmamos con esta inversión. Nos permitirá ofrecer nuevas y mejores propuestas de valor a todos los clientes: empresarios, pymes y grandes corporativos. Vendrán novedades en distintos segmentos, integrando las capacidades de Davivienda con las que aporta Scotiabank”, señaló Suárez.

Suárez explicó que, como resultado de esta transacción, la marca Scotiabank es “reemplazada y absorbida” por Davivienda. Los clientes del antiguo Scotiabank pasan a ser ahora clientes de Davivienda.

“La marca Scotiabank desaparece del ámbito local, y como banco se convierte en accionista de Davivienda Group. A partir de ahora, participa como accionista minoritario en las operaciones de Davivienda en toda la región. La marca evoluciona hacia Davivienda, que integra tanto las operaciones del banco original como las del antiguo Scotiabank, todo bajo la sombrilla de Davivienda Panamá”, destacó.

Lo que representa la operación

Como parte de la transacción, Scotiabank adquiere el 20 % de participación en Davivienda Group. El grupo alcanza más de 29 millones de clientes en la región. Sus activos superan los $60.000 millones, equivalentes a un crecimiento de aproximadamente 37 %.La estructura regional se consolida con una distribución de activos de 70 % en Colombia y 30 % en Centroamérica.

Y Panamá pasa de representar alrededor del 3.5 % a cerca del 9 % de la operación total de Davivienda, lo que convierte al país en una plaza altamente relevante para el grupo. Suárez adelantó que esperan continuar creciendo y duplicar la participación de Panamá dentro del conglomerado.

Al consultarle por la magnitud de la operación, Suárez indicó que “se multiplica por tres”. Además, explicó que están incorporando alrededor de 900 personas, que desde ahora forman parte del equipo, junto con activos por cerca de $5,000 millones, lo que los posiciona como un actor relevante del sector financiero local.

En cuanto a la cartera, destacó un crecimiento significativo de aproximadamente $3,500 millones, distribuidos también entre clientes internacionales de Davivienda en países como Costa Rica, El Salvador y Colombia. Asimismo, subrayó que mantienen una participación importante en el segmento de consumo, incluyendo tarjetas de crédito y créditos personales.

Suárez adelantó que el grupo tiene un plan de inversión regional superior a los $100 millones, destinado al desarrollo tecnológico y al fortalecimiento de capacidades para mejorar su oferta. “Parte de esta inversión será transversal para todos los países, pero esperamos que sus beneficios se reflejen especialmente en Panamá”, aseguró.

Por su parte, Joanna Crooks Ortiz, gerente ejecutiva de Davivienda Panamá, destacó que con esta transacción Davivienda —una multilatina global, con trayectoria internacional, acceso a mercados internacionales y un alto enfoque en innovación— se consolida como uno de los mejores bancos del mundo.

También aseguró que los clientes de Scotiabank mantendrán la estabilidad en sus servicios, lo que será su “principal prioridad” desde el inicio.

“La idea es que los clientes no tengan que hacer ningún cambio adicional: podrán seguir accediendo a sus plataformas y comunicándose con su ejecutivo o con el centro de servicios. Si reciben alguna notificación o solicitud sospechosa, no deben realizar ningún cambio. Ante cualquier duda, deben llamar a su centro de atención para aclararla antes de realizar cualquier trámite”, explicó.

Agregó que los clientes, tanto de banca personal como empresarial y corporativa, contarán con una oferta de valor más amplia y fortalecida, y continuarán teniendo acceso a los mismos productos y servicios a los que estaban acostumbrados.

“Seguiremos ofreciendo un portafolio ampliado y ahora reforzado, especialmente en tarjetas de crédito y otros servicios diseñados para facilitar la transaccionalidad y las operaciones regionales, aprovechando la presencia regional de Davivienda”, concluyó.