MiCultura anuncia detalles del Desfile de las Mil Polleras 2026

Los preparativos para el <b><a href="/tag/-/meta/desfile-de-las-mil-polleras">Desfile de las Mil Polleras</a></b>, uno de los eventos folklóricos más importantes de Panamá, ya están en su etapa final. A poco más de un mes de la celebración, el <b>Ministerio de Cultura</b> designó como su abanderado a <b>José del Carmen 'Tito' Combe</b>, reconocido artesano especializado en la confección de vestidos típicos.Combe, oriundo de Santo Domingo de Las Tablas, ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria por su talento y dedicación en la preservación de las tradiciones santeñas, confeccionando polleras de gala, camisillas y montunas.Por otra parte, la ministra de Cultura, <b>María Eugenia Herrera</b>, junto al director regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, <b>Daniel Pérez</b>, entregaron notificaciones a las personas que serán reconocidas como <b>'Estrellas del Folklore 2026'</b>.