MiCultura anuncia detalles del Desfile de las Mil Polleras 2026

Los preparativos para el Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos folklóricos más importantes de Panamá, ya están en su etapa final. A poco más de un mes de la celebración, el Ministerio de Cultura designó como su abanderado a José del Carmen “Tito” Combe, reconocido artesano especializado en la confección de vestidos típicos.

Combe, oriundo de Santo Domingo de Las Tablas, ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria por su talento y dedicación en la preservación de las tradiciones santeñas, confeccionando polleras de gala, camisillas y montunas.

Por otra parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, junto al director regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, Daniel Pérez, entregaron notificaciones a las personas que serán reconocidas como “Estrellas del Folklore 2026”.