PANAMÁ

MiCultura anuncia detalles del Desfile de las Mil Polleras 2026

Todo listo para el Desfile de las Mil Polleras 2026 en Azuero.
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/12/2025 13:35
A poco más de un mes del evento, MiCultura confirma que el Desfile de las Mil Polleras 2026 contará con reconocidos artesanos y exponentes del folklore panameño.

Los preparativos para el Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos folklóricos más importantes de Panamá, ya están en su etapa final. A poco más de un mes de la celebración, el Ministerio de Cultura designó como su abanderado a José del Carmen “Tito” Combe, reconocido artesano especializado en la confección de vestidos típicos.

Combe, oriundo de Santo Domingo de Las Tablas, ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria por su talento y dedicación en la preservación de las tradiciones santeñas, confeccionando polleras de gala, camisillas y montunas.

Por otra parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, junto al director regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, Daniel Pérez, entregaron notificaciones a las personas que serán reconocidas como “Estrellas del Folklore 2026”.

Homenaje a exponentes del folklore en el Desfile de las Mil Polleras 2026

Entre los homenajeados se encuentran el cantante de tamborito Lucrecio “Yejo” Cedeño y la artesana de polleras Bella Herminda González de Cedeño, quienes serán parte de los cuatro exponentes del folklore que recibirán un homenaje. La distinción se entregará el viernes 16 de enero, en la tarima de espectáculos de la Vereda de las Mil Polleras, reconociendo a quienes han dedicado su vida y talento a la preservación y transmisión de la cultura panameña.

El Desfile de las Mil Polleras 2026 se celebrará el sábado 17 de enero y promete reunir, como cada año, las polleras más bellas del país. Este evento destaca no solo por los trajes típicos, sino también por la música, las expresiones folclóricas y la gastronomía típica del sector de Azuero, consolidándose como una de las festividades culturales más representativas del país.

