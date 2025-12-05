Mulino exige unidad institucional: ‘Dejen de ser condescendientes con los delincuentes’

Durante la inauguración del Centro de Salud de Guararé este viernes, <b>el presidente José Raúl Mulino volvió a presionar públicamente a los otros poderes del Estado</b> para que actúen con mayor severidad frente al crimen organizado. Su mensaje estuvo dirigido al <b>Órgano Judicial y a la Asamblea Nacional</b>, a quienes pidió leyes más fuertes, decisiones coherentes y menos indulgencia frente a delitos que, según afirmó, amenazan la estabilidad del país.Mulino señaló que ciertas resoluciones judiciales <i>'no se compaginan'</i> con la línea de trabajo de su administración. Se refirió, sin mencionar nombres, a un fallo que concedió medida domiciliaria a un presunto líder de pandilla vinculado al narcotráfico.<i> </i><i>'Eso no es justicia',</i> reclamó, al asegurar que decisiones de este tipo minan los esfuerzos de seguridad del gobierno.El presidente calificó la actuación como una <i>'negligencia absoluta'</i> y advirtió que estas señales institucionales envían un mensaje equivocado en momentos en que el país enfrenta estructuras criminales complejas. <i>'Y no quiero pensar otras cosas'</i>, dijo, en alusión a posibles motivaciones detrás del fallo.A lo largo de su intervención, <b>Mulino destacó las acciones que, según él, sí están realizando las autoridades del Ejecutivo:</b> decomisos importantes, operaciones contra pandillas y denuncias por corrupción en el manejo de fondos públicos.Sin embargo, insistió en que estas medidas pierden fuerza cuando no existe un acompañamiento firme desde los otros órganos del Estado.<i>'Nosotros estamos haciendo nuestra parte'</i>, afirmó.<i> 'Espero que la justicia no sólo sea independiente, sino efectiva. Y que así como se persigue a quien se llevó la plata, también enfrenten sanciones los traficantes, violadores y degenerados que caminan por nuestras calles'</i>. El presidente fue más allá y pidió <i>'dejar de ser condescendientes con los delincuentes más aberrantes'</i>, especialmente aquellos ligados al tráfico de drogas.<b>Mulino también reiteró su confianza en que la Asamblea Nacional pueda convertirse en un actor clave para impulsar transformaciones legales</b> que respalden la lucha contra el crimen organizado.Antes de concluir, aseguró que su administración continuará con obras y proyectos multisectoriales. Reafirmó además su intención de cumplir compromisos pendientes, incluso aquellos heredados de gobiernos anteriores, porque, según dijo, el cumplimiento institucional fortalece la credibilidad y potencia la inversión en el país.