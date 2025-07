Juan Carlos Navarro respalda a Mulino y pide unidad nacional: ‘Sin Martinelli no habría Mulino’

“Si no fuera por Ricardo Martinelli , José Raúl Mulino y este que está aquí, posiblemente no estaríamos en nuestros cargos. Yo estoy muy agradecido con Ricardo Martinelli . Él ayudó a que el país tuviera una elección democrática y una transición democrática. Esa transición ya se dio”, manifestó Navarro .

Martinelli, Mulino y el costo político del orden

Consultado sobre si “ Martinelli sigue siendo Mulino ”, Navarro fue claro: “Sin Martinelli no hubiera habido Mulino y sin Mulino no habría posibilidad de que Martinelli viera un gran gobierno, como el que está tratando de hacer el presidente Mulino , contra viento y marea”.

Unidad, inversión y rechazo a la violencia

Desde una postura alejada de la política electoral activa, Navarro insistió en la necesidad de consensos para sacar adelante al país. “Yo no estoy participando ni voy a participar más en política electoral. Mi interés ahora es la naturaleza y que Panamá eche adelante. Para eso, especialmente en lo económico, tiene que haber unidad”, afirmó.

“No más cierres de calle”

Navarro advirtió que, aunque la Constitución garantiza la libre expresión, también protege la libertad de tránsito, y que no se puede usar la ley “cuando conviene” y desecharla “cuando no”.

“No se pueden cerrar calles. Eso es violencia”, declaró. “Hay libertad de expresión, no libertinaje. Y tiene que haber libertad de movimiento. No más cierres de calle y no más violencia, porque eso está destruyendo nuestra nación”.

Finalmente, hizo un llamado al diálogo: “Pongámonos de acuerdo. Sí al diálogo. No a los cierres. Los cierres son con violencia y no se pueden aceptar”.