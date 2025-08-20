MEF sustenta presupuesto del Estado para 2026, estima deuda-PIB en 67%

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional comenzó este miércoles el análisis del Presupuesto General del Estado para la vigencia de 2026, con la sustentación del ministro de Economía, Felipe Chapman.

“El Estado no puede ordenar creación de empleo ni desarrollo humano, pero si puede crea condiciones para que eso ocurra”, señaló el ministro, fijando así el marco conceptual de la propuesta presupuestaria del gobierno, en el que las instituciones públicas buscan “potenciar” la empresa privada y que esta última sería la fuente primaria para la generación de empleo.

Se trata de una propuesta de presupuesto que asciende a $34,901 millones, el más alto en la historia del país, superando al del año de 2025, por unos $4,181 millones.

Chapman explicó que la economía enfrenta desafíos locales de arrastre como los problemas de recaudación y eficiencia, pero también factores externos en los que se encuentra el aumento de los precios del petróleo, conflictos armados y la guerra arancelaria entre China y EE. UU.. Igualmente, problemas globales como el cambio climático, que tuvo un impacto directo en los tránsitos del Canal.

Esas circunstancias, sostuvo el funcionario, coadyuvaron a que se avanzara una desaceleración del crecimiento del país, lo que ha complicado el panorama nacional para el sector público y privado. En ese sentido, reiteró que el gobierno busca “revertir” esa tendencia para “generar empleo”.

“Aspiramos a que el próximo año el país pueda tener un saldo primario positivo, que no se ha logrado en los últimos 14 años”, dijo.

Este reconoció que existe un reclamo de la población en cuanto a la escasez de recursos a sus hogares, pero defendió que, a pesar de las limitaciones fiscales, de alguna forma, sí estaría “llegando” en concepto de subsidio como los del gas licuado, el programa $100 a los 70 años, entre otros.

Chapman destacó la reciente salida de las listas grises, entre ellas -GAFI y la Unión Europea-, como pasos importantes para “bajar el riesgo país y así “mejorar” las condiciones de Panamá en los mercados internacionales.

De los $34,900.8 millones planteados para el presupuesto, $23,760.2 estarían destinados para el funcionamiento de las instituciones públicas, de estos, $8,059,7 millones irán al pago del servicio de la deuda. Mientras que unos $11,140.6 correspondería a inversión, de estos, $5,787.9 irán para inversiones físicas y $5,352.5 para inversión financiera.

Chapman remarcó que el gobierno ha determinado lo que denominó “inversiones estratégicas”, que incluyen la construcción del Teleférico en el distrito de San Miguelito, la construcción del cuarto Puente sobre el Canal, así como la terminación de la Línea 3 del Metro de Panamá y el túnel hacia Panamá Oeste. Igual, dijo que se incluiría la construcción de escuelas, hospitales, clínicas y centros de salud.

Durante los cuestionamientos a los diputados, el titular de Economía precisó que el PIB (Producto Interno Bruto) nominal para 2026 está estimado por el orden de los $95,102 millones, de los cuales esperan cerrar ese año con un saldo de deuda pública global de 63 mil 256 millones, lo que colocaría una relación deuda-PIB de 67%.

Algunos diputados también criticaron el pedido para aumentar el tope de los traslados de partida en $1 millón, siendo actualmente $300 mil dólares.

Según el calendario preliminar establecido por la comisión, las vistas presupuestarias deben arrancar el próximo 25 de agosto con la comparecencia del Consejo Nacional del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap), dando paso así a la revisión del presupuesto para decenas de instituciones públicas en toda la estructura estatal.

La Contraloría General de la República y el Ministerio de la Presidencia, estarían entre las últimas instituciones que deben sustentar sus presupuestos, siendo el 24 de septiembre la fecha establecida para cerrar las vistas. Sin embargo, tradicionalmente el proceso suele alargarse durante más meses.