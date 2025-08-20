Presidente de la Asamblea desiste de su propuesta de aumento de dieta

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, reveló la tarde de este miércoles 20 de agosto que retirará de su anteproyecto de ley el artículo que establece el aumento de las dietas para los directivos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Herrera defendió que su iniciativa legislativa tenía el espíritu de aumentar la transparencia en los controles previos que tendrían las juntas comunales en la AND y la rendición de cuentas.

De acuerdo con Herrera, su anteproyecto de ley fue elaborado tras consultas con los gremios municipales y entidades gubernamentales.

Agregó que allí se hicieron las consultas sobre las competencias y del aumento en la ejecución de los proyectos en las juntas comunales.

”Con el tema de las dietas nosotros vamos al prohijamiento del anteproyecto de ley y pediremos que se elimine ese artículo (...) nada está escrito en piedra”, insistió.

Según Herrera, pedirá que se elimine ese artículo a través de una subcomisión que estudie la citada norma. El diputado presentó un anteproyecto de ley que reforma la Ley No. 37 de 2009, que regula la descentralización en el país.

Además, propuso un artículo para aumentar las dietas en las reuniones de los directivos de la AND. La norma presentada por Herrera estableció un aumento de las dietas de 100 dólares a 500 dólares.

“Aquí el espíritu de la ley fue más allá de los controles y la participación ciudadana, no nos vimos en el detalle de las dietas”, expresó.

El diputado panameñista recibió críticas por este proyecto debido a la política de austeridad que impulsa la administración del presidente José Raúl Mulino.

Herrera desestimó el conflicto de intereses porque dijo que él no participa de la directiva de la AUD y que delegó a Medin Jiménez como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales para que participe de ella.