Mulino pide celeridad al procurador Gómez

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reveló este jueves 15 de mayo que durante su administración se han presentado 278 denuncias en el Ministerio Público relacionadas con casos de corrupción en las administraciones pasadas y pidió celeridad al procurador de la Nación, Luis Gómez.

”Si bien el Ministerio Público es un organismo que no depende del presidente, no por eso voy a dejar de expresar mi opinión como ciudadano y como abogado, pidiéndole al Ministerio Público mayor celeridad y efectividad para que actúe con responsabilidad e investigue los delitos”, declaró el mandatario. “Es muy fácil achacarle al presidente de la República que no hay ninguno de estos gamonales procesados todavía. Yo lo he dicho aquí ante ustedes muchas veces, yo no investigo delitos. Cumplimos como gobierno en presentar las denuncias. De ahí en adelante, el Ministerio Público, junto con el Órgano Judicial, tendrá que responderle al país por qué no se adelanta o qué escollos hay en esas investigaciones para poder producir resultados”, añadió.

Mulino envió un mensaje claro a los servidores públicos bajo su administración. “A mis funcionarios les advierto de que así como les pido que denuncien todo lo que dice la gestión anterior, asimismo pediré cuentas si alguno se sale del camino correcto”, resaltó. “La transparencia y la honestidad valen para todos, los viejos y los nuevos, sin excepción alguna. Este presidente no está cuidando ni amparando ni alcahueteando a ningún funcionario del gobierno, ya sea de alto nivel, medio nivel o bajo nivel”, aseguró.También arremetió contra el sistema penal acusatorio. “Se hacen esfuerzos tremendos, se recoge gente, se procesa gente y con suerte los ponen a firmar los 15 y los 30. Porque ha habido casos en que los mandan para su casa y les ponen a hacer planas a lo mejor”.

El presidente fue especialmente crítico del gobierno anterior de Laurentino Cortizo. “Este gobierno no tiene pacto de impunidad con nadie, ni se acuesta en la misma cama con los responsables del atraco a la finanzas públicas del gobierno PRD de Cortizo y Carrizo”, recalcó.

También señaló a diputados perredistas de influir en las manifestaciones que se viven en el país, especialmente en Bocas del Toro. “Ustedes han visto que el principal crítico y que va a las comarcas a hacer campaña contra este gobierno es Crispiano Adames, diputado del PRD, quien fue dos veces presidente de la Asamblea en el gobierno pasado. Y además, como demostró el contralor de la República, dueño de cantidades de nombramientos corruptos en la Asamblea que responden a él”, afirmó Mulino. “Vienen más cuestiones irregulares para que la población pueda saber las otras razones detrás de esto. En los próximos días estaremos anunciándolas y tomando decisiones de gran peso histórico para este país,” adelantó.