Drones y sensores revolucionan el cultivo del café de Chiriquí

La génesis del proyecto se encuentra en un problema común de muchas fincas cafetaleras: la variabilidad del terreno. Las diferencias en la composición del suelo, la exposición al sol y la disponibilidad de agua hacen que cada parcela sea única. Por tanto, la práctica tradicional de aplicar fertilizantes y plaguicidas de manera uniforme es ineficiente y derrochadora. 'El manejo uniforme no era eficiente', explica el Dr. Gallardo. 'Identificamos que estábamos aplicando insumos en áreas que no los necesitaban, mientras que otras zonas del cultivo tenían deficiencias'.Esta observación fue lo que impulsó a los responsables de la Finca Zambrano a dar el salto hacia la agricultura de precisión. Se dejaron atrás los métodos de prueba y error para adoptar un sistema integrado que combina la visión aérea de los drones, la medición precisa de los sensores y el análisis geoespacial. Esta nueva metodología no solo promete resolver el problema de la heterogeneidad, sino que también establece un nuevo estándar de sostenibilidad y eficiencia para toda la industria.