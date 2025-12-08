Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la AMP

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación de oficio contra dos funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por el supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos.

Como parte de la investigación, la fiscal adjunta Anticorrupción, Senia Lezcano, envió el pasado 15 de octubre un oficio al administrador de la AMP, Luis Roquebert, en el que detalla una serie de preguntas relacionadas con el Departamento de Resoluciones y Consultas de Puertos y con el Departamento de Concesiones.

Entre las preguntas que formula la fiscal está quiénes fueron los encargados de ambas direcciones entre 2024 y 2025, lo que indica que la investigación involucra la gestión del actual gobierno.

La fiscal consulta si el Departamento de Resoluciones y Consultas de Puertos mantenía alguna restricción de ingreso y acceso a los archivos durante el periodo 2024-2025, afectando a usuarios y funcionarios. En caso afirmativo, solicita explicar el motivo y su fundamento, así como detallar cuáles usuarios y funcionarios estuvieron bajo esa restricción.

La Fiscalía también solicita los nombres de los funcionarios que laboran en el Departamento de Concesiones durante el periodo mencionado y quién es el jefe inmediato y el superior del jefe del departamento. Además, exige una explicación sobre el procedimiento y los departamentos involucrados en el otorgamiento de concesiones o licencias.

Otra de las preguntas de la fiscal Lezcano es qué departamento se encarga de la gestión y aplicación de sanciones, además del cobro de las multas impuestas por la entidad. La AMP también debe explicar cuál es el trámite o procedimiento general para el cobro de multas, qué personal realiza este procedimiento y dónde reposan las constancias o expedientes.

La Fiscalía Anticorrupción pregunta, además, si la AMP mantiene alguna investigación interna o disciplinaria relacionada con el uso del horario laboral para realizar diligencias personales durante el periodo 2024-2025. En caso afirmativo, solicita informar su estado y remitir copia autenticada. También requiere información sobre si existe alguna investigación interna relacionada con irregularidades en el cobro de multas y la aplicación de sanciones durante este periodo.

Por último, la Fiscalía quiere saber si la AMP mantiene alguna investigación interna sobre irregularidades en la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares durante 2024-2025 y, en caso afirmativo, el estado de las investigaciones y la remisión de copia autenticada.

Este diario intentó contactar con la AMP para conocer su visión de los hechos pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.