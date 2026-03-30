Elección del nuevo defensor del Pueblo, maratonica sesión legislativa

La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales realizó este lunes 30 de marzo, las entrevistas a los aspirantes al cargo de defensor del Pueblo. Una sesión que arrancó en horas de la mañana y fue declarada permanente.

Los aspirantes exponían durante cinco minutos sus argumentos, con un período de 10 minutos por comisionado para responder preguntas. Hoy se vence el periodo del actual titular, Eduardo Leblanc, quien también aspira a mantenerse en el puesto por cinco años más.

Leblanc destacó que es una figura independiente, que fue electo en el último período con más de 50 votos, tanto del gobierno como de la oposición, y que no milita ni ha militado en el Partido Revolucionario Democrático, que era el partido oficialista al momento de su designación.

Ante una pregunta del diputado José Pérez Barboni sobre el caso de un vehículo de la Defensoría presuntamente utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico, Leblanc manifestó que se ha seguido el proceso legal correspondiente y que la persona se mantiene detenida en manos de las autoridades pertinentes.

El diputado Roberto Zúñiga le preguntó sobre la reelección. Leblanc destacó que la propuesta nace del Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas y del Comité del Niño.

“Esto no es un tema de Eduardo Leblanc, es un tema de continuidad de un trabajo de una institución que estaba muy golpeada. Nadie nos contestaba, no teníamos credibilidad”, detalló el actual defensor.

Apuntó también que Naciones Unidas devolvió la calificación A a la institución luego de varios años. Asimismo, recordó el trabajo realizado durante las manifestaciones masivas de 2023. “Si hubiéramos respondido al gobierno, no habríamos emitido el informe que hicimos”, concluyó.

Uno de los puntos claves fue cuando el diputado José Pérez Barboni le cuestionó por su opinión favorable del proyecto de Ley 374, el cual contempla una reforma penal para modificar sentencias en firme. Este proyecto podría beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli.

“Esto no tiene nada que ver con el señor expresidente. A mí no me une ningún vínculo de amistad ni enemistad con el señor. La última vez que hablé con él fue en la Comisión del Pacto de Estado con la Justicia”, explicó Leblanc a La Estrella de Panamá luego de responder las preguntas. “Yo le agradecí esa pregunta al diputado Barboni. Creo que se aclaró que es un tema técnico. Hoy en día estamos en tres y dos de dos personas que están encausadas por más de 16 años de cárcel por una persona ahora que dice que probablemente está viva. Hay suficientes pruebas de la Corte Interamericana, hay un caso Tristán Donoso versus Panamá, hay legislaciones internacionales donde permiten, si hay un nuevo hallazgo, nuevas pruebas, de alguna forma reabrir el proceso y determinar si la persona es inocente”, explicó.

En total, son 35 aspirantes a la Defensoría del Pueblo que la Comisión de Gobierno debe entrevistar y para lo cual ayer se declaró en sesión permanente. Al cierre de esta nota, pasadas las 7:00 de la noche, continuaban las entrevistas. A esa hora era entrevistada la exmagistrada Ángela Russo.

Russo habló de fortalecer la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, incluyendo la elección de los funcionarios. Las primeras preguntas de los diputados giraron en torno a su experiencia y decisiones como magistrada de la Corte.

La mayoría de las personas entrevistadas no contaban con experiencia en temas de Derechos Humanos. Ante preguntas básicas sobre la Convención Americana de Derechos Humanos o el control de convencionalidad, respondieron que no sabían del tema.

La Defensoría del Pueblo es una entidad autónoma responsable no solo de recibir quejas, sino también de orientar a la población en casos de vulneración de Derechos Humanos. Tiene un papel clave en poblaciones vulnerables como personas con discapacidad, grupos originarios, mujeres y personas LGBTIQ+.