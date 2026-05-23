Metro invertirá en videovigilancia y mantenimiento ferroviario

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó esta semana cuatro traslados de partida al Metro de Panamá por un total de $9.6 millones destinados a mantenimiento, modernización tecnológica y continuidad operativa de las líneas del sistema ferroviario.

Los recursos serán utilizados para reforzar áreas vinculadas a seguridad, videovigilancia, infraestructura ferroviaria, climatización, sistemas contra incendios y pagos de contratos relacionados con mantenimiento y operación.

Durante la sustentación ante los diputados, el director general del Metro de Panamá, César Pinzón, aseguró que los recursos responden a necesidades operativas del sistema en medio del aumento de pasajeros. “Estos cuatro traslados buscan cumplir con nuestras necesidades de mantenimiento, garantizando la confiabilidad y seguridad de la operación del Metro de Panamá”, sostuvo.

Uno de los traslados aprobados corresponde a $1.38 millones para actualizar sistemas tecnológicos de la Línea 1. El Metro explicó que los recursos serán destinados a la renovación del sistema de videovigilancia (CCTV), actualización del sistema de megafonía y modernización de pantallas informativas para usuarios.

“El traslado por 1,382,000 dólares será invertido en la actualización de los sistemas de videovigilancia, información de usuarios, ambos en Línea 1”, indicó Pinzón.

El director de Finanzas del Metro, Evar Caballero, explicó que las mejoras incluyen reemplazo y actualización de hardware en estaciones y áreas operativas. “Estamos destinando recursos para las actualizaciones de los sistemas de CCTV en Línea 1, actualización de hardware del sistema de megafonía en estaciones y actualización de hardware de pantallas de información”, detalló.

Otro de los traslados aprobados, por más de $3 millones, será utilizado para ejecutar proyectos de mantenimiento y adecuación en la infraestructura ferroviaria. Los trabajos incluyen mejoras en vía férrea y catenaria, adecuaciones en sistemas de climatización, talleres, oficinas administrativas y sistemas de protección contra incendios.

Caballero indicó que el Metro prevé desarrollar ocho actos públicos para ejecutar estos trabajos tanto en Línea 1 como en Línea 2. “Estos actos públicos son ocho que están destinados al mejoramiento de infraestructuras del Metro de Panamá, tanto en Línea 1 como en Línea 2”, señaló.

La Comisión también aprobó un traslado por $1.97 millones destinado a contratos pendientes de refrendo vinculados a mantenimiento y servicios ya ejecutados. Según explicó el Metro, los recursos permitirán generar los respaldos presupuestarios requeridos por la Contraloría General de la República.

“Una vez autorizados los traslados se podrán generar los bloqueos presupuestarios que sustentan a Contraloría el trabajo pendiente que tiene de refrendo”, explicó Caballero.

Durante su intervención, Pinzón también indicó que el Metro registra un incremento sostenido de pasajeros. El funcionario aseguró que el sistema alcanza actualmente “cifras de hasta 450 mil usuarios por día”, situación que atribuyó parcialmente al impacto del costo del combustible.

“Nos mantenemos implementando nuevas soluciones operativas para administrar adecuadamente esta dinámica de los usuarios”, señaló.

El último traslado aprobado, por más de $3.1 millones, corresponde a pagos vinculados a la gerencia del proyecto de extensión hacia Villa Zaíta. El Metro explicó que los fondos cubrirán compromisos relacionados con la administración del proyecto, próximo a culminar.

Los cuatro traslados fueron aprobados por unanimidad por la Comisión de Presupuesto.