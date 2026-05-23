Quién domina el mundo y a qué costo: sociológica de la hegemonía contemporánea

Uno de los ejes centrales de su análisis es el denominado 'doble estándar'. Según Chomsky, el discurso oficial estadounidense se presenta como defensor de la democracia y los derechos humanos, mientras en la práctica apoya regímenes autoritarios o interviene militarmente cuando sus intereses estratégicos o económicos se ven amenazados. Este fenómeno no es simplemente una contradicción política, sino una manifestación estructural del sistema internacional, donde los principios normativos son subordinados a la lógica del poder.En este sentido, el autor introduce una categoría clave: 'los amos de la humanidad', refiriéndose a las élites corporativas que, en su visión, condicionan las decisiones políticas. Desde una lectura sociológica, esto puede interpretarse como una crítica al modelo de acumulación capitalista global, en el cual el Estado actúa como garante de intereses privados bajo una fachada institucional. Tal planteamiento se alinea con teorías críticas que entienden el poder como una relación estructural, más que como una simple capacidad de coerción.Otro componente fundamental en su obra es el control de la opinión pública. Chomsky retoma su conocida tesis de la 'fabricación del consenso', argumentando que los medios de comunicación y las instituciones cumplen un rol clave en la legitimación de políticas que, en muchos casos, perjudican a la mayoría de la población. Este enfoque resuena con la sociología de la comunicación, particularmente en la forma en que los discursos dominantes configuran percepciones y limitan el debate público.A esto se suma su advertencia sobre las amenazas existenciales. En ambas obras, Chomsky identifica dos riesgos principales que las élites tienden a minimizar: la guerra nuclear y el cambio climático. Desde su perspectiva, la búsqueda de beneficios a corto plazo ha llevado a una desatención sistemática de estos problemas, lo que plantea un dilema civilizatorio. En términos sociológicos, esta tensión refleja una contradicción entre racionalidad económica y sostenibilidad social.