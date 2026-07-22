Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 22 de julio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> pronostica para este martes un día con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.Durante la mañana, se esperan lluvias intermitentes y episodios de aguaceros en el Caribe debido a incursiones nubosas. En el Pacífico, los aguaceros con posibles tormentas se concentrarán inicialmente en zonas marítimas, con probabilidad de extenderse hacia <b>el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Este y Darién.</b>Para la tarde, las precipitaciones se intensificarán en <b>Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé</b>, las provincias centrales y el oriente del país, mientras que en el resto del territorio se registrarán aguaceros aislados, algunos de fuerte intensidad.En horas de la noche persistirán las lluvias y aguaceros de variada intensidad, con mayor incidencia en <b>Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas, las tierras altas de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.</b>Las temperaturas máximas oscilarán entre <b>28 °C y 30 °C</b> en el Pacífico, <b>27 °C y 29 °C</b> en el Caribe y <b>20 °C a 23 °C</b> en la Cordillera Central.El índice de radiación UV-B alcanzará niveles de <b>moderados a muy altos</b> <b>(3 a 9)</b>, por lo que se recomienda tomar medidas de protección al exponerse al sol.