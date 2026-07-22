Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 22 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este martes un día con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

Durante la mañana, se esperan lluvias intermitentes y episodios de aguaceros en el Caribe debido a incursiones nubosas. En el Pacífico, los aguaceros con posibles tormentas se concentrarán inicialmente en zonas marítimas, con probabilidad de extenderse hacia el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Este y Darién.

Para la tarde, las precipitaciones se intensificarán en Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, las provincias centrales y el oriente del país, mientras que en el resto del territorio se registrarán aguaceros aislados, algunos de fuerte intensidad.

En horas de la noche persistirán las lluvias y aguaceros de variada intensidad, con mayor incidencia en Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas, las tierras altas de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 30 °C en el Pacífico, 27 °C y 29 °C en el Caribe y 20 °C a 23 °C en la Cordillera Central.

El índice de radiación UV-B alcanzará niveles de moderados a muy altos (3 a 9), por lo que se recomienda tomar medidas de protección al exponerse al sol.