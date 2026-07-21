Taste Tomorrow 2026: la masa madre revoluciona el consumo en América Latina

Los consumidores latinoamericanos ya no eligen sus alimentos únicamente por el precio. Hoy buscan productos que combinen salud, innovación, tradición, sostenibilidad y experiencias memorables, un cambio que está redefiniendo el futuro de la panadería, la pastelería y el chocolate en la región. Esa es una de las principales conclusiones de la décima encuesta de Taste Tomorrow 2026, el ecosistema global de análisis de tendencias desarrollado y develado ayer en el Panama Convention Center por la empresa belga Puratos, que combina inteligencia artificial, análisis de datos, monitoreo de redes sociales y encuestas realizadas a 22.000 consumidores en más de 50 países para anticipar la evolución de los hábitos de consumo. Durante la presentación del estudio, la vicepresidenta de Marketing y Digital para América Latina y el Caribe de Puratos, Evelyn González, explicó que el consumidor actual busca un equilibrio entre la tradición y la innovación, el placer y el bienestar, así como entre la conveniencia y las experiencias diferenciadas. Uno de los cambios más relevantes detectados por el estudio es que el consumidor está dispuesto a pagar más cuando percibe un mayor valor en el producto. Los datos muestran que el 27 % de los consumidores pagaría más por alimentos saludables, mientras que el 25 % está dispuesto a invertir más en productos innovadores. “Cuando analizamos las búsquedas en Google y las conversaciones en redes sociales, observamos que las personas buscan cada vez más productos innovadores y diferentes. La percepción del valor cambió. Hoy hablamos de una ecuación entre valor y precio, donde el consumidor está dispuesto a invertir más cuando siente que realmente vale la pena”, señaló González. Aunque el presupuesto continúa siendo limitado, el estudio revela que ocho de cada diez latinoamericanos reservan parte de su dinero para darse un gusto al menos una vez al mes, ya sea un pastel, un chocolate u otro producto indulgente. Según González, este comportamiento es una consecuencia directa de la pandemia, periodo en el que los consumidores comenzaron a valorar más los pequeños momentos de disfrute.

La unión entre tradición e innovación

Otra de las tendencias identificadas por el estudio es que la tradición dejó de ser opuesta a la innovación. Si bien los consumidores siguen prefiriendo sabores clásicos como el chocolate, la vainilla o la fresa, esperan encontrarlos en productos más saludables, sostenibles o elaborados con procesos tradicionales como la masa madre, a la vez que prefieren combinar los sabores clásicos con otros ingredientes que realcen el disfrute de lo que consuman, como el pistacho o el matcha. El estudio también refleja un creciente interés por los productos locales y artesanales, así como por conocer el origen de los ingredientes. De acuerdo con González, cada vez más consumidores leen las etiquetas, revisan la trazabilidad de los alimentos y buscan productos con menos aditivos, grasas, sal y azúcar. Una de las evidencias de esto es el aumento del interés por productos realizados con masa madre, que creció un 333 % en los últimos años, además de convertirse en un término popular durante el confinamiento impuesto por la pandemia, al constatarse el interés del consumidor en hacer sus propias recetas con masa madre que no solo consistían en pan, sino también en bizcochos y muffins.

TikTok ya decide qué se compra

La transformación digital también está modificando profundamente el comportamiento del consumidor. Antes de la pandemia las compras de alimentos por internet eran esporádicas. Hoy, el consumidor latinoamericano adquiere pan, chocolates, galletas y otros productos en línea al menos dos veces al mes, duplicando la frecuencia registrada en 2018. Sin embargo, el mayor cambio ocurre antes de la compra. ”Hoy el recorrido del consumidor comienza en TikTok. Ve un producto, quiere conocer más, lo busca en Google o incluso le pregunta a una herramienta de inteligencia artificial. Luego va a la tienda, lo compra y finalmente comparte su experiencia en redes sociales. Hace apenas cinco años ese recorrido no existía”, explicó González. Actualmente, seis de cada diez consumidores latinoamericanos publican sus experiencias gastronómicas en internet, convirtiendo las redes sociales en una parte fundamental del proceso de compra.

La búsqueda de experiencias