Taste Tomorrow 2026: la masa madre revoluciona el consumo en América Latina

El informe también concluye que el consumidor ya no busca únicamente un buen producto, sino una <b>experiencia</b> completa.Las búsquedas relacionadas con <b>experiencias gastronómicas memorables</b> crecieron un <b>33 %</b>, impulsando la demanda de alimentos que sorprendan por sus sabores, texturas y presentación.'Cuando una persona visita un restaurante ya no quiere únicamente que le sirvan la comida. Quiere vivir una <b>experiencia distinta</b>', afirmó González.Dentro de esa tendencia también cobran protagonismo las <b>texturas crujientes y cremosas</b>, los contrastes de sabores y la incorporación de <b>ingredientes funcionales</b> que aporten beneficios para la <b>salud</b>.Las tendencias fueron presentadas durante <b>Taste Tomorrow 2026</b>, evento que se celebra hasta hoy en el <b>Panama Convention Center</b>.Además de las conferencias, el encuentro reúne un gran mercado con productos desarrollados a partir de las tendencias identificadas por el estudio y los <b>Taste Tomorrow Awards</b>, que reconocen a empresas que transformaron sus negocios gracias a estos hallazgos.El programa también incluye actividades dedicadas a la cultura local, como la participación de representantes de la <b>comunidad guna</b>, quienes compartirán sus conocimientos sobre el <b>cacao</b>, sus rituales y la bebida tradicional <b>madún</b>.El presidente de <b>Puratos América Latina y el Caribe</b>, <b>Guillaume Bourneau</b>, explicó que <b>Panamá</b> fue elegida como sede del primer evento global de <b>Taste Tomorrow</b> por representar el espíritu de la iniciativa.'Es un punto de encuentro entre tendencias provenientes del norte y del sur del continente. Es un país profundamente conectado con el mundo gracias a su historia y al <b>Canal de Panamá</b>. Además, ha logrado mantener una identidad cultural muy fuerte mientras avanza hacia la modernidad. Ese equilibrio representa exactamente el espíritu de <b>Taste Tomorrow</b>', concluyó en entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b>.