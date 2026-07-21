Andrade defiende contratos del MOP: ‘Cumplen con todos los procedimientos de la ley’

Las contrataciones directas a favor de <b>Asfaltos Panameños</b> se efectuaron bajo el argumento de excepcionales por ser de 'beneficio social', según detallan los documentos del <b>MOP</b> en <b><a href="/tag/-/meta/panama-compra">Panamá Compra</a>.</b>Con este proceso se contrataron las rehabilitaciones las calles de Las Minas y Ocú, en la provincia de Herrera, al igual que Pacora y diversas calles y redes viales en Tocumen , en la provincia de Panamá, así como en Antón y Penonomé, en la provincia de Coclé.Unas seis contrataciones cada una con un monto menor de $3 millones cada una, por lo que fueron aprobadas por el Consejo Económico Nacional y suman $16 millones.También otro contrato excepcional , pero por un monto mayor fue aprobado en <b>Consejo de Gabinete</b> para el diseño y construcción para rehabilitar la carretera entre la vía Centenario y nuevo Emperador, la llamada vía Forestal en José Luis Andrade Alegre, ministro de Obras Públicas. Arraiján, por $23 millones. Sobre esto, el MOP contestó a La Decana que este último contrato de la carretera vía Centenario y Nuevo Emperador por ahora no se iniciará , ya que se encuentra en 'trámites ambientales'.'Los procedimientos excepcionales, que son legales y con normas claras, se han realizado de tal manera para tener eficiencia, rapidez y el mejor costo-beneficio para las arcas públicas', añadió Andrade.En tanto, se otorgaron otros cuatro contratos directos por 'emergencia ambiental' por las 'incesantes lluvias que causaron inundaciones y daños a la red vial' en los distritos de Soná y Las Palmas, en la provincia de Veraguas, y tres licitaciones para rehabilitar caminos de producción en Tonosí y Macaracas, en la provincia de Los Santos y en la comarca Ngäbe Buglé.