Andrade defiende contratos del MOP: ‘Cumplen con todos los procedimientos de la ley’

José Luis Andrade Alegre, ministro de Obras Públicas, defendió las contrataciones adjudicadas durante la actual administración a Asfaltos Panameños, antigua socia comercial de su empresa y hoy una de las contratistas favoritas de la entidad. Andrade apeló a la legalidad de los contratos directos y aseguró que se aplicaron “criterios objetivos”. La Estrella de Panamá publicó una investigación que revela que Asfaltos Panameños, la empresa que conformó al menos tres consorcios accidentales para obras en el gobierno pasado con Inversiones Los Tres, la empresa familiar del ministro Andrade, acumula $105 millones en contratos.

El grueso de estos, unos 11 fueron directos, sin que mediara cotización alguna y tres licitaciones por mejor valor, según los registros del portal de compras públicas Panamá Compra, entre el 1 de julio de 2024 al 4 de junio de 2026. En cambio, en todo el quinquenio pasado, Asfaltos Panameños obtuvo cinco contratos que suman $43 millones: dos directos por emergencia ambiental y tres licitaciones. Ante esto , el MOP indicó que las publicadas contrataciones en Panamá Compra cumplen con todos los requisitos legales. A la fecha, el MOP añadió que se han adjudicado más de 320 obras en todo el país, por más de $1,750 millones. “Las licitaciones que fueron adjudicadas, a cualquier empresa, cumplen con todos los procedimientos de la ley”, aseguró el titular del MOP a este diario.

Contratos directos por excepcionales

Las contrataciones directas a favor de Asfaltos Panameños se efectuaron bajo el argumento de excepcionales por ser de “beneficio social”, según detallan los documentos del MOP en Panamá Compra. Con este proceso se contrataron las rehabilitaciones las calles de Las Minas y Ocú, en la provincia de Herrera, al igual que Pacora y diversas calles y redes viales en Tocumen , en la provincia de Panamá, así como en Antón y Penonomé, en la provincia de Coclé. Unas seis contrataciones cada una con un monto menor de $3 millones cada una, por lo que fueron aprobadas por el Consejo Económico Nacional y suman $16 millones. También otro contrato excepcional , pero por un monto mayor fue aprobado en Consejo de Gabinete para el diseño y construcción para rehabilitar la carretera entre la vía Centenario y nuevo Emperador, la llamada vía Forestal en José Luis Andrade Alegre, ministro de Obras Públicas. Arraiján, por $23 millones. Sobre esto, el MOP contestó a La Decana que este último contrato de la carretera vía Centenario y Nuevo Emperador por ahora no se iniciará , ya que se encuentra en “trámites ambientales”. “Los procedimientos excepcionales, que son legales y con normas claras, se han realizado de tal manera para tener eficiencia, rapidez y el mejor costo-beneficio para las arcas públicas”, añadió Andrade. En tanto, se otorgaron otros cuatro contratos directos por “emergencia ambiental” por las “incesantes lluvias que causaron inundaciones y daños a la red vial” en los distritos de Soná y Las Palmas, en la provincia de Veraguas, y tres licitaciones para rehabilitar caminos de producción en Tonosí y Macaracas, en la provincia de Los Santos y en la comarca Ngäbe Buglé.

Vínculo previo entre las compañías

Asfaltos Panameños junto a Inversiones Los Tres se aliaron para la rehabilitación de la carretera a Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, un contrato otorgado en la administración del expresidente Laurentino Cortizo, pero Andrade firmó una adenda que incrementó su valor siendo ministro, a pesar de haber sido contratista nueve meses antes. En una entrevista en Arca Media, dijo que no se apartó de las gestiones ni declaró conflicto de interés porque “desconocía la norma”.