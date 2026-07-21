Chapman reacciona a las evaluaciones de Fitch: ‘La confianza en Panamá se mantiene’

La agencia calificadora Fitch Ratings decidió mantener la calificación soberana de Panamá en BB+, una noticia que <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman</a></b>, consideró como parte del ejercicio independiente que realizan las firmas internacionales.<i><b>'Si puede. Igual que hacen muchos otros analistas. Es su potestad, tienen plena libertad de opinar distinto al mercado',</b></i> explicó Chapman, al subrayar que Fitch no necesita tener un contrato con el Estado para emitir sus evaluaciones.