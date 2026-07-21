Chapman reacciona a las evaluaciones de Fitch: ‘La confianza en Panamá se mantiene’

La agencia calificadora Fitch Ratings decidió mantener la calificación soberana de Panamá en BB+, una noticia que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, consideró como parte del ejercicio independiente que realizan las firmas internacionales. “Si puede. Igual que hacen muchos otros analistas. Es su potestad, tienen plena libertad de opinar distinto al mercado”, explicó Chapman, al subrayar que Fitch no necesita tener un contrato con el Estado para emitir sus evaluaciones.

Confianza

El ministro recalcó que, más allá de las opiniones de las calificadoras, lo que refleja la verdadera confianza en el país es la percepción del mercado. Señaló que actualmente Panamá registra la menor prima de riesgo país en muchos años, lo que se traduce en tasas de interés más bajas aceptadas por los inversionistas en bonos y préstamos. “La opinión de mercado se refleja en la menor tasa de interés aceptada por los inversionistas. Al final, lo más importante es cuánto le cuesta al Estado acceder a financiamiento”, puntualizó.

Evolución

Fitch Ratings decidió en 2025 mantener la calificación soberana de Panamá en BB+ con perspectiva estable, lo que significa que el país continúa dentro del grado de inversión bajo su metodología. Este resultado fue relevante porque marcó una estabilización tras el ajuste de 2024, cuando Fitch recortó la nota de los bonos soberanos un escalón, de BBB- a BB+, sacando a Panamá del grado de inversión. En contraste, en 2023 la calificadora había elevado el techo país a AA-, reflejando confianza en la capacidad de Panamá para cumplir con sus obligaciones externas, incluso si la deuda soberana se mantiene en niveles más bajos.

Crecimiento y riesgos