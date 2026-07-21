Estados Unidos busca archivar demanda contra Delcy Rodríguez al reconocer su inmunidad presidencial, dice ‘ABC’ de España

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal del estado de la Florida que reconozca la inmunidad de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Además, la entidad solicitó que se archive una demanda presentada contra Rodríguez, al considerar que, en su condición de jefa de Estado en ejercicio, no puede ser sometida a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

La información fue revelada por David Alandete, corresponsal del diario ABC en la ciudad de Washington, quien informó que la petición fue presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida mediante un documento de siete páginas.

De acuerdo con Alandete, la solicitud del Departamento de Justicia se basa en una comunicación previa del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoce a Rodríguez como presidenta de Venezuela.

El escrito señala que: ”El Departamento de Estado reconoce y concede la inmunidad de la presidenta Rodríguez como jefa de Estado en ejercicio de un país extranjero frente a la jurisdicción de este tribunal”.

Según la publicación, esta decisión implica que, mientras Washington mantenga ese reconocimiento, Delcy Rodríguez gozará de inmunidad frente a procesos civiles y penales en territorio estadounidense.

Casos penales quedaron paralizados

El corresponsal de ABC también indicó que Rodríguez había sido investigada por la vía penal en el estado de Florida por presuntos delitos graves. Esas investigaciones eran desarrolladas por la Fiscalía estadounidense con la participación del Buró Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas.

No obstante, esos procesos habrían quedado paralizados durante el actual mandato presidencial en Estados Unidos.

De ser acogida por el tribunal federal de Florida, la petición supondría el archivo de la demanda civil presentada contra la mandataria venezolana mientras permanezca reconocida por Estados Unidos como jefa de Estado.