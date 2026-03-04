Fiscalía de Miami investiga a Delcy Rodríguez por fraude, dice corresponsal de ‘ABC’

El periodista David Alandete, del diario ABC de España, afirmó que la información publicada por la agencia de noticias Reuters sobre una investigación penal en Estados Unidos contra Delcy Rodríguez es correcta.

Según explicó Alandete, la Fiscalía en Miami mantiene abierta una investigación por la vía penal relacionada con presunto fraude cometido por Rodríguez.

El periodista indicó que el proceso forma parte de una ofensiva judicial iniciada cuando Rodríguez ejercía como canciller de Venezuela.

Añadió que desconoce las razones por las que el fiscal general adjunto Todd Blanche habría negado la existencia del caso y dijo que dicho fiscal asumió funciones hace menos de un año y que anteriormente se desempeñaba como abogado en el sector privado.

El informe en cuestión fue presentado como una exclusiva de Reuters publicada este 3 de marzo, en la que se afirmaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos preparaba de manera discreta una acusación penal contra la mandataria venezolana y que dicha acción contaría con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

El reporte indicaba además que la posible acusación podría estar vinculada con una estrategia más amplia de Washington para presionar políticamente al régimen de Venezuela y avanzar su agenda de estabilización política y económica en el país suramericano.

Sin embargo, hasta ahora ni el Departamento de Justicia ni la Casa Blanca han emitido confirmación oficial sobre la veracidad de esa información, y la declaración de Todd Blanche representa una negación explícita del contenido del reporte.