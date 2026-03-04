Estados Unidos afirma tener control total de los cielos de Irán y anuncia nuevas bombas guiadas por láser

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró la mañana de este miércoles 4 de marzo que las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen “control total de los cielos iraníes”.

Hegseth anunció el uso de bombas de gravedad de precisión guiadas por láser en las próximas fases de la ofensiva. “Tenemos una reserva casi ilimitada”, afirmó el funcionario estadounidense.

Según Hegseth, en el océano Índico un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que se encontraba en aguas internacionales. Indicó que la nave fue alcanzada por un torpedo, al que se refirió como “Quiet death”.

El funcionario señaló que se trata del primer hundimiento de un barco enemigo mediante torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

Añadió que, al igual que en ese conflicto, el objetivo de las operaciones actuales es obtener la victoria militar.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido una confirmación oficial sobre la pérdida de las embarcaciones mencionadas por el Gobierno estadounidense.

Además, Estados Unidos informó la destrucción de 17 buques de guerra de Irán, en el marco de las operaciones militares en curso entre ambos países.