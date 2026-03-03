Comisión blinda a suplentes y mantiene inmunidad amplia

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional avanzó en la discusión del proyecto que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno y aprobó varios artículos en primer debate, entre ellos el que amplía la protección laboral para diputados suplentes.

La discusión del proyecto continúa, ya que aún faltan artículos por ser analizados dentro del primer debate.

Uno de los puntos que recibió luz verde modifica el artículo 227 sobre protección laboral. El nuevo texto establece que las diputadas y diputados suplentes que sean servidores públicos no podrán ser despedidos, trasladados ni objeto de acciones de personal que les perjudiquen durante el periodo para el cual fueron electos.

Solo se exceptúan los casos en que no asistan a su puesto sin causa justificada o cuando exista condena por delito contra la administración pública mediante sentencia ejecutoriada.

La iniciativa fue presentada por el diputado suplente Benicio Robinson, junto a otros diputados.

El cambio refuerza la estabilidad de suplentes que laboran en el Estado, un punto que genera debate en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre privilegios y protecciones dentro del aparato público.

Intento de limitar la inmunidad no prospera

La comisión también abordó el artículo 228, que regula la irresponsabilidad jurídica por opiniones.

El texto vigente establece que los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo y que merecen consideración y respeto por parte de las autoridades.

El diputado Robinson otros, propuso una modificación que mantiene la protección amplia sobre opiniones y votos emitidos en funciones.

En contraste, el diputado José Luis Varela presentó una propuesta alterna que introducía límites, al plantear que los diputados no fueran penalmente responsables por sus opiniones, pero que pudieran enfrentar procesos en la esfera civil cuando declaraciones afectaran el honor o reputación de personas ajenas a la Asamblea

La propuesta de Varela incluía además el derecho a réplica y la obligación de publicar resoluciones condenatorias en caso de sanción civil.

Al no ser avalada esa propuesta, el alcance de la irresponsabilidad jurídica se mantiene en términos amplios dentro del Reglamento Interno.

Durante la jornada también se revisaron propuestas de reforma al artículo 230, relacionado con prerrogativas como la franquicia postal y telefónica, la importación libre de gravámenes de vehículos y el pasaporte diplomático.

Las modificaciones planteadas fueron rechazadas, por lo que estos beneficios permanecen vigentes en los términos actuales.