Peritos de Contraloría testifican en caso Patrimonio Histórico

Los elementos del caso se repiten con varias investigaciones hechas en años recientes. Durante el juicio Odebrecht, el abogado Mauricio Cort (quien firmó un acuerdo de pena con la Fiscalía) manifestó que fue abordado para la utilización de sociedades en Andorra precisamente por sus conexiones con empresas como FCC.En la investigación por el caso Blue Apple, varias empresas constructoras incluyendo algunas nombradas en esta investigación, fueron señaladas depositar dineros a una cuenta presuntamente a cambio de la adjudicación de contratos. Las empresas firmaron acuerdos con el Ministerio Público y siguen licitando obras públicas en el país.