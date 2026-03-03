Sale directora de Senniaf tras presión por albergues

Ana Fábrega presentó su renuncia como directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en un contexto marcado por cuestionamientos públicos y presión legislativa por la gestión de albergues bajo custodia estatal.

Su salida ocurre tras varias semanas de críticas por presuntas irregularidades en centros administrados o supervisados por la entidad. Una de las situaciones que elevó el tono del debate fue la inspección realizada al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen por diputadas de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, donde se detectaron diversas anomalías.

Tras conocerse la renuncia, la diputada por libre postulación Alexandra Brenes declaró a La Estrella de Panamá que la decisión debió tomarse antes. “Es una persona que se encuentra bajo investigación por presuntos delitos. Si fue su decisión, me parece acertada. Debió ser separada del cargo desde el momento en que se inició la investigación”, afirmó.

Brenes añadió que “nadie que no puede con su cargo debería estar al frente de instituciones tan sensibles como esta”, en alusión a la responsabilidad del Estado en la protección de niños y adolescentes.

Hasta horas antes de confirmarse su salida, Fábrega tenía pendiente comparecer ante el Legislativo para sustentar la memoria institucional de la entidad. Su presentación estaba prevista para el martes 10 de marzo de 2026, luego de que enviara una excusa por motivos de salud.

El tema figuraba como punto tres del orden del día en sesión de comisión. Brenes informó en ese momento que se remitió una nota formal para que la funcionaria acudiera al recinto a responder las preguntas de los diputados.

Según la presidenta de la comisión, la sustentación de la memoria era el único punto pendiente dentro del cronograma de trabajo. Los comisionados mantenían inquietudes sobre la gestión administrativa, la ejecución presupuestaria y, especialmente, la situación de los albergues bajo supervisión estatal.

En paralelo, la comisión mantiene un plan de fiscalización en campo. Para esta semana están programadas visitas a varios albergues en la ciudad de Panamá. Una jornada prevista para el viernes se reprograma para la próxima semana, con el fin de reorganizar la agenda de inspecciones.

Las visitas buscan verificar condiciones de atención, infraestructura y cumplimiento de protocolos en los centros que albergan a niños y adolescentes bajo protección del Estado.