Gobierno aprueba $25,4 millones para sanear 456 hectáreas de terrenos en Colón

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 3 de marzo un crédito adicional extraordinario por B/.25,422,421 al Presupuesto General del Estado correspondiente al año fiscal 2026. Los fondos estarán destinados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

De acuerdo con la resolución aprobada, los recursos permitirán ejecutar trabajos de saneamiento y recuperación de más de 456 hectáreas de terreno ubicadas en el sector de Río Piña, en el corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón.

La medida tiene como objetivo financiar la contratación de la empresa Fatutto, S.A., encargada de realizar las labores necesarias para la rehabilitación de estos terrenos. El proyecto forma parte de las iniciativas estatales dirigidas a recuperar áreas que pertenecieron a la antigua Zona del Canal y que actualmente forman parte del patrimonio del Estado panameño.

Según la sustentación presentada ante el Gabinete, la incorporación de estos recursos permitirá avanzar en el saneamiento de los terrenos para facilitar su posterior uso, administración o desarrollo dentro de la estrategia de manejo de bienes revertidos.

Antes de su aprobación por el Ejecutivo, la iniciativa recibió el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA), organismo que evalúa la pertinencia económica de este tipo de operaciones presupuestarias.

Asimismo, la Contraloría General de la República emitió un informe positivo sobre la viabilidad financiera y la conveniencia del crédito adicional, requisito necesario para continuar con el procedimiento administrativo.

El financiamiento del proyecto proviene de ingresos obtenidos tras una venta de terrenos realizada a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), lo que permitirá cubrir el costo de las labores sin recurrir a nuevas fuentes de endeudamiento.

La resolución también establece que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá presentar la solicitud de aprobación formal ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia que deberá evaluar y autorizar la incorporación definitiva de los recursos al presupuesto estatal.

El saneamiento del área en Río Piña se enmarca dentro de los esfuerzos del Estado por gestionar y recuperar los terrenos revertidos en la provincia de Colón, una región estratégica para el desarrollo logístico y portuario del país debido a su cercanía con el Canal de Panamá.

Con esta inversión, el Gobierno busca avanzar en la adecuación de estos espacios, mejorar su condición ambiental y preparar el terreno para futuros proyectos que puedan impulsar la actividad económica en la zona.