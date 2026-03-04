Repunte económico de Venezuela supera el 8% impulsado por la industria petrolera

La economía de Venezuela registró una expansión cercana al 9% durante 2025, según datos divulgados por el Banco Central de Venezuela (BCV), que atribuyó el crecimiento principalmente al desempeño del sector petrolero.

El informe oficial señala que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 8,66% el año pasado, consolidando una tendencia de recuperación económica que se ha prolongado por 19 trimestres consecutivos de crecimiento.

Este repunte ocurre en un contexto político y económico complejo tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 durante una operación estadounidense, hecho que provocó cambios significativos en la estructura de poder del país.

Después de ese episodio, Caracas aceptó nuevas condiciones en el manejo de su industria energética. Entre ellas, permitir a Estados Unidos supervisar la comercialización del crudo venezolano y reformar la legislación petrolera para abrir más espacio a la inversión privada en el sector.

El BCV destacó que la actividad petrolera fue el principal motor de la expansión económica. Solo en el cuarto trimestre de 2025 el sector registró un aumento de 13,41%, contribuyendo de manera determinante al crecimiento general del país.

No obstante, especialistas advierten que estas cifras deben analizarse con cautela. Durante la última década, la economía venezolana sufrió una contracción cercana al 80%, por lo que incluso incrementos moderados pueden traducirse en porcentajes elevados cuando se comparan con niveles históricamente bajos.

El proceso de recuperación comenzó a observarse con mayor claridad desde el segundo trimestre de 2021, cuando el gobierno relajó controles de precios y permitió una dolarización informal que estabilizó parcialmente el comercio y la actividad productiva.

Las perspectivas para el futuro inmediato también parecen optimistas según algunos analistas. Varias proyecciones sitúan el crecimiento de 2026 entre 10% y 15%, impulsado por la apertura gradual del sector energético y la llegada de nuevas inversiones.

A pesar de estos indicadores macroeconómicos positivos, la realidad cotidiana de muchos venezolanos sigue marcada por dificultades económicas. Los ingresos mensuales promedio se ubican entre 100 y 300 dólares, mientras que cálculos independientes estiman que una familia necesita alrededor de 700 dólares para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.

Esta brecha entre crecimiento económico y poder adquisitivo continúa generando malestar entre la población, que enfrenta precios elevados en productos esenciales como alimentos y medicinas.

En un comunicado, el BCV aseguró que la economía nacional muestra señales de mayor actividad productiva y de consolidación del proceso de recuperación iniciado hace varios años. Sin embargo, analistas independientes subrayan que la estabilidad a largo plazo dependerá de factores como la inflación, la producción petrolera y la evolución del escenario político tras la transición de poder.