Transición portuaria en Panamá: Serviestiba garantiza empleo y estabilidad laboral

La empresa Serviestiba reafirmó la mañana de este miércoles 4 de marzo su continuidad operativa y su compromiso con el empleo en medio de la transición portuaria que atraviesan los puertos de Balboa y Cristóbal luego de la salida de la empresa Panama Ports Company.

A través de un comunicado fechado este 4 de marzo, la compañía informó que, tras la adopción de un nuevo esquema operativo provisional y la designación de dos operadores por parte del Gobierno, mantiene colaboración en el proceso de transición técnica.

En la tarde de este lunes 23 de febrero, en un Consejo de Gabinete extraordinario se aprobó las resoluciones N.° 4 y N.° 5, mediante las cuales se autorizan los contratos de concesión transitoria —hasta por un total de 18 meses— entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá, S. A. y TIL Panamá, S. A. para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

De acuerdo con lo aprobado, el contrato con APMT Panamá, S. A. establece un monto de $26,100,000 de dólares en concepto de contraprestación económica por la operación del puerto de Balboa.

En tanto, el acuerdo con TIL Panamá, S. A. fija una contraprestación de $15,800,000 de dólares por la administración del puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón. Ambos puertos se encuentran en las entradas al Canal de Panamá.

Según el pronunciamiento de Serviestiba, la continuidad operativa y la estabilidad laboral constituyen prioridades en esta etapa.

La empresa indicó que mantiene una relación de compromiso con los nuevos operadores portuarios y que su fuerza laboral ha asumido ese proceso.

Serviestiba señaló que garantiza los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y en la convención colectiva.

También destacó que cuenta con más de 10 años de experiencia en operaciones portuarias dentro del sistema logístico nacional.

La compañía agregó que su trayectoria ha contribuido al funcionamiento del conglomerado portuario y al desarrollo económico del país. Indicó además que continuará actuando con apego a la ley y a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.